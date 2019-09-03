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Как попасть на «Миллениум» в 1000-летие Бреста (и где его можно будет увидеть, если не попадете)

04.09.2019 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кульминацией 3-дневного празднования 1000-летия Бреста станет музыкально-историческая композиция «Миллениум», которую покажут на Гребном канале вечером 7 сентября. Увидеть шоу можно будет вживую или посмотреть прямую трансляцию на площади Ленина, пишет «Брестская газета».


Посмотреть грандиозный концерт вживую смогут бесплатно все желающие. Вход на мероприятие свободный. Для того, чтобы попасть на территорию Гребного канала, необходимо будет, как и раньше, пройти досмотр и металлоискатель.

Сидячие места на установленных трибунах смогут занять лишь те, у кого есть пригласительные билеты. Купить их нельзя. Они предназначены для почетных гостей и делегаций.

Кроме непосредственно Гребного канала, прямую трансляцию музыкально-исторической композиции «Миллениум» можно будет увидеть на видеоэкранах на площади Ленина, а также по телеканалам ОНТ и «Беларусь 4».

Начало мероприятия и прямых трансляций намечено на 21.00 в субботу 7 сентября. Закончится представление фейерверком в 23.00, запускать который собираются с острова реки Мухавец.

 
Теги: Брест
 
 
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Увидеть шоу можно будет вживую или посмотреть прямую трансляцию на площади Ленина.
 
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