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Как попасть на «Миллениум» в 1000-летие Бреста (и где его можно будет увидеть, если не попадете)
04.09.2019 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кульминацией 3-дневного празднования 1000-летия Бреста станет музыкально-историческая композиция «Миллениум», которую покажут на Гребном канале вечером 7 сентября. Увидеть шоу можно будет вживую или посмотреть прямую трансляцию на площади Ленина, пишет «
Посмотреть грандиозный концерт вживую смогут бесплатно все желающие. Вход на мероприятие свободный. Для того, чтобы попасть на территорию Гребного канала, необходимо будет, как и раньше, пройти досмотр и металлоискатель.
Сидячие места на установленных трибунах смогут занять лишь те, у кого есть пригласительные билеты. Купить их нельзя. Они предназначены для почетных гостей и делегаций.
Кроме непосредственно Гребного канала, прямую трансляцию музыкально-исторической композиции «Миллениум» можно будет увидеть на видеоэкранах на площади Ленина, а также по телеканалам ОНТ и «Беларусь 4».
Начало мероприятия и прямых трансляций намечено на 21.00 в субботу 7 сентября. Закончится представление фейерверком в 23.00, запускать который собираются с острова реки Мухавец.
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Увидеть шоу можно будет вживую или посмотреть прямую трансляцию на площади Ленина.
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