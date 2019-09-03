В Гомеле скоро появится футбольный манеж. Смотрите, как он будет выглядеть

Источник материала: Tut.by

В этом году в Гомеле должен появиться еще один спортивный объект — футбольный манеж в районе стадиона «Луч», сообщают «Гомельские ведомости». Посмотрите, как он будет выглядеть.



Заказчиком объекта стал гомельский УКС, проектировщиком институт «Гомельграждан-проект».

Футбольный манеж — это воздухоопорное сооружение (надувной шарик) размером 115×82 метра. Вместимость — 593 человека.





Регулировка температуры внутри манежа будет выполняться с электронной панели «Умный дом». Контроль температуры и давления полностью автоматизирован при помощи сенсоров скорости ветра, температуры, снега и давления.



