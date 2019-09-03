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В Гомеле скоро появится футбольный манеж. Смотрите, как он будет выглядеть
04.09.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Гомеле должен появиться еще один спортивный объект — футбольный манеж в районе стадиона «Луч»,
Футбольный манеж — это воздухоопорное сооружение (надувной шарик) размером 115×82 метра. Вместимость — 593 человека.
Регулировка температуры внутри манежа будет выполняться с электронной панели «Умный дом». Контроль температуры и давления полностью автоматизирован при помощи сенсоров скорости ветра, температуры, снега и давления.
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Заказчиком объекта в Гомеле является КУП «Гомельское областное управление капитального строительства», проектировщиком - ОАО «Институт «Гомельграждан- проект».
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