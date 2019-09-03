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В Гомеле скоро появится футбольный манеж. Смотрите, как он будет выглядеть

04.09.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Гомеле должен появиться еще один спортивный объект — футбольный манеж в районе стадиона «Луч», сообщают «Гомельские ведомости». Посмотрите, как он будет выглядеть.


Заказчиком объекта стал гомельский УКС, проектировщиком институт «Гомельграждан-проект».

Футбольный манеж — это воздухоопорное сооружение (надувной шарик) размером 115×82 метра. Вместимость — 593 человека.


Регулировка температуры внутри манежа будет выполняться с электронной панели «Умный дом». Контроль температуры и давления полностью автоматизирован при помощи сенсоров скорости ветра, температуры, снега и давления.


 
Теги: Гомель
 
 
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Заказчиком объекта в Гомеле является КУП «Гомельское областное управление капитального строительства», проектировщиком - ОАО «Институт «Гомельграждан- проект».
 
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