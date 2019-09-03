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В Брестском районе из детского сада, опасаясь пожара, эвакуировали 172 человека
04.09.2019 10:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
3 сентября из яслей-сада в агрогородке Большие Мотыкалы эвакуировали 172 человека,
Около 16.30 воспитатель услышала в помещении посудомоечной треск электропроводки в водонагревателе и почувствовала запах горелой изоляции проводов. Об этом она сообщила спасателям и вместе с коллегами эвакуировала из здания детей и персонал. К моменту приезда пожарных на улице находились 172 человека.
Во время осмотра помещения спасатели обнаружили 10 сантиметров поврежденной изоляции проводов без последующего горения. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Воспитательница почувствовала запах горелой проводки и вызвала на место спасателей.
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