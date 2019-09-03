ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестском районе из детского сада, опасаясь пожара, эвакуировали 172 человека

04.09.2019 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 сентября из яслей-сада в агрогородке Большие Мотыкалы эвакуировали 172 человека, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Около 16.30 воспитатель услышала в помещении посудомоечной треск электропроводки в водонагревателе и почувствовала запах горелой изоляции проводов. Об этом она сообщила спасателям и вместе с коллегами эвакуировала из здания детей и персонал. К моменту приезда пожарных на улице находились 172 человека.

Во время осмотра помещения спасатели обнаружили 10 сантиметров поврежденной изоляции проводов без последующего горения. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитательница почувствовала запах горелой проводки и вызвала на место спасателей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как попасть на «Миллениум» в 1000-летие Бреста (и где его можно будет увидеть, если не попадете)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика