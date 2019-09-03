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В Буда-Кошелево 9-летний мальчик написал ругательства на боевой машине десанта

04.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 сентября в милицию города Буда-Кошелево (Гомельская область) поступило ссобщение, что в мемориальном комплексе на боевой машине спецназа кто-то оставил нецензурную надпись. Поиск привел к 9-летнему школьнику, сообщает пресс-служба областной милиции.


Фото: пресс-служба УВД Гомельского облисполкома

Нецензурная надпись состояла из двух слов и была написана аэрозольной краской на машине, установленной на территории мемориального комплекса по улице Ленина.

«Судя по подчерку и ошибкам, надпись сделал подросток. Через дорогу от монумента находится детская игровая площадка», — рассказали в милиции о поиске.

Дети рассказали сыщикам, что на днях баллончик с краской был в руках у парня, который красил свой самокат. Подростка нашли, он заявил: надпись оставил не он, а его 9-летний приятель.

Парнишку нашли вечером дома. Сначала он все отрицал, но потом признался: не хотел казаться младше двух старших друзей и доказал таким образом, что он уже достаточно взрослый.

Материалы проверки переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. С учетом возраста с ребенком проведут профилактическую беседу, а вот маме придется посетить заседание комиссии.

 
 
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Он признался: хотел доказать двум старшим друзьям, что и сам уже взрослый.
 
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