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Даже в сливном бачке. Смотрите, как «нашпиговали» сигаретами поезд «Гродно - Краков»

04.09.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кузнице польские таможенники проверили поезд «Гродно-Краков» — и нашли в тайниках более двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По факту контрабанды заведено уголовное дело, сообщает налоговая служба Польши.


Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Сигареты были спрятаны под сидениями, в стенах поезда, а также в сливном бачке.



Контрабанду оценили в 30 тысяч злотых (почти 16 тысяч белорусских рублей).

 
Теги: Гродно
 
 
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В Кузнице польские таможенники проверили поезд «Гродно-Краков» и нашли в тайниках более двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По факту...
 
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