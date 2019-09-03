Даже в сливном бачке. Смотрите, как «нашпиговали» сигаретами поезд «Гродно - Краков»

Источник материала: Tut.by

В Кузнице польские таможенники проверили поезд «Гродно-Краков» — и нашли в тайниках более двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По факту контрабанды заведено уголовное дело, сообщает налоговая служба Польши.



Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Сигареты были спрятаны под сидениями, в стенах поезда, а также в сливном бачке.









Контрабанду оценили в 30 тысяч злотых (почти 16 тысяч белорусских рублей).