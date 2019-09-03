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Даже в сливном бачке. Смотрите, как «нашпиговали» сигаретами поезд «Гродно - Краков»
04.09.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кузнице польские таможенники проверили поезд «Гродно-Краков» — и нашли в тайниках более двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По факту контрабанды заведено уголовное дело,
Сигареты были спрятаны под сидениями, в стенах поезда, а также в сливном бачке.
Контрабанду оценили в 30 тысяч злотых (почти 16 тысяч белорусских рублей).
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В Кузнице польские таможенники проверили поезд «Гродно-Краков» и нашли в тайниках более двух тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. По факту...
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