В Молодечно участились случаи хищения денег с банковских карт через переписку в соцсетях

Источник материала: Tut.by

За последнее время сразу несколько жителей Молодечно стали жертвами мошенников в соцсетях. Люди получали сообщения от имени своих друзей с просьбой помочь с деньгами, после чего средства исчезали в неизвестном направлении. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

28-летняя девушка получила в социальной сети «Вконтакте» сообщение от имени знакомой минчанки. Та жаловалась, якобы у нее возникли проблемы с платежным сервисом «Яндекс.деньги» и просила помочь: написать реквизиты своей карты для перевода. Не заподозрив подвоха девушка отправила реквизиты и даже коды из смс-сообщений, которые нужны были для проведения операций. После этого со счета пропали 140 рублей.

Как потом выяснилось, страницу подруги взломал мошенник. А по словам истинной владелицы страницы, на удочку обманщика попало сразу несколько человек из ее списка друзей.

В милиции говорят: следы ведут за пределы страны, из-за чего установить личность мошенника невозможно. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (Хищение путем использования компьютерной техники).

«За последнее время с заявлениями подобного рода в милицию обратились несколько горожан. Так, 19-летняя молодечненка в личной переписке сообщила лжеподруге реквизиты своей банковской карточки, а также необходимую информацию для доступа в интернет-банкинг. После чего девушка обнаружила пропажу 248 рублей», — рассказали в УВД.

Милиция напоминает: способы хищения денег с карт удаленным доступом достаточно примитивные. И при минимальных мерах безопасности этого можно избежать: храните в тайне пин-код карты, прикрывайте ладонью клавиатуру при вводе данных, скройте CVV-код на карте (3-значный номер на обратной стороне), предварительно сохранив его, а также подключите услугу смс-оповещения. Категорически запрещено сообщать кому-либо CVV-код или отправлять его фото, распространять логин и пароль доступа к системе интернет-банкинга, сообщать данные, полученные в смс, сеансовые пароли и коды авторизации.