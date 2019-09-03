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Милиция задержала подозреваемых в ограблении столичного ювелирного магазина «Яхонт»
04.09.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Минске раскрыла дело об ограблении ювелирного магазина «Яхонт». Об этом
3 сентября милиция задержала подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин «Яхонт» по улице Киселева в Минске.
— В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием. По месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений — еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения, — отметили в милиции.
Напомним, в субботу 17 августа в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева,
После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц).
Ущерб, причиненный магазину,
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Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений - еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.
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