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Милиция задержала подозреваемых в ограблении столичного ювелирного магазина «Яхонт»

04.09.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Минске раскрыла дело об ограблении ювелирного магазина «Яхонт». Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

3 сентября милиция задержала подозреваемых по делу о разбойном нападении на ювелирный магазин «Яхонт» по улице Киселева в Минске.

— В настоящее время осуществляются следственные действия с их участием. По месту жительства фигурантов проведены обыски. Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений — еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения, — отметили в милиции.

Напомним, в субботу 17 августа в 11.40 двое мужчин зашли в ювелирный на Киселева, распылили перцовый газ, похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Это было уже четвертое ограбление магазина «Яхонт».

После происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 (разбой, совершенный группой лиц).

Ущерб, причиненный магазину, составляет более миллиона белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Также проверяется причастность задержанных к совершению иных преступлений - еще как минимум трех разбойных нападений на частные домовладения.
 
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