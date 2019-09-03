﻿ «Теща старше меня на 6 лет». Пары с большой разницей в возрасте о том, почему это всего лишь цифры. 21.by
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«Теща старше меня на 6 лет». Пары с большой разницей в возрасте о том, почему это всего лишь цифры

04.09.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывает, женщинам хочется быть рядом с мужчиной постарше, а мужчинам — с женщиной помладше. Или наоборот. Когда эта разница 2−3 года — на это никто не обращает внимание. Но когда речь идет уже о 15 годах, то пары могут ловить на улицах косые взгляды. Мы пригласили в студию семьи, в которых один из партнеров старше другого минимум на 15 лет. Поговорили об отношении окружающих (мамы не всегда были довольны), сексе и страхе смерти.

 
 
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