«Теща старше меня на 6 лет». Пары с большой разницей в возрасте о том, почему это всего лишь цифры

Источник материала: Tut.by

Бывает, женщинам хочется быть рядом с мужчиной постарше, а мужчинам — с женщиной помладше. Или наоборот. Когда эта разница 2−3 года — на это никто не обращает внимание. Но когда речь идет уже о 15 годах, то пары могут ловить на улицах косые взгляды. Мы пригласили в студию семьи, в которых один из партнеров старше другого минимум на 15 лет. Поговорили об отношении окружающих (мамы не всегда были довольны), сексе и страхе смерти.