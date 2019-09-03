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Со 2 сентября проводится комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере оборота оружия

04.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Со 2 сентября проводится комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере оборота оружия

* Фото носит иллюстративный характер

В период времени с 02 по 30 сентября текущего года на территории Брестской области проводится комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере оборота оружия и пресечению незаконного оборота пневматического и метательного оружия, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Напоминаем, что согласно статьи 23.46 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин.

Санкцией статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь лицо, добровольно сдавшее оружие, боевые припасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, освобождается от уголовной и административной ответственности.

Если вы располагаете сведениями о незаконном хранении, приобретении, изготовлении или сбыте, перевозке незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, то сообщите об этом по телелефону 102.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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В период времени с 02 по 30 сентября текущего года на территории Брестской области проводится комплекс мер по профилактике правонарушений в сфере
 
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