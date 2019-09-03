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Миноблсуд вынес приговор по коррупции в ГУПР
04.09.2019 12:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Минский областной суд вынес приговор по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома и в комбинате школьного питания Ленинского района Минска.
Бывший начальник ГУПР Мингорисполкома Сергей Барисевич был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 3 годам 6 месяцам. С учетом ранее назначенного ему наказания окончательно фигурант получил 13 лет 6 месяцев колонии усиленного режима.
Бронислав Рослик, экс-директор комбината школьного питания Ленинского района, признан виновным в получении и даче взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорен к 10 годам колонии усиленного режима, его жена, кладовщик комбината Лариса Рослик была признана виновной в мошенничестве и получила 4 года колонии общего режима, ее взяли под стражу прямо в зале суда. Бывший главный бухгалтер Александра Мамотюк виновна в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и мошенничестве приговорена судом к 7 годам колонии общего режима.
Напомним, что КГБ
На сайте КГБ тогда
В марте 2019 года Сергея Барисевича
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Минский областной суд вынес приговор по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома и в комбинате школьного питания Ленинского...
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