Миноблсуд вынес приговор по коррупции в ГУПР

Минский областной суд вынес приговор по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома и в комбинате школьного питания Ленинского района Минска.

Бывший начальник ГУПР Мингорисполкома Сергей Барисевич был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 3 годам 6 месяцам. С учетом ранее назначенного ему наказания окончательно фигурант получил 13 лет 6 месяцев колонии усиленного режима.

Бронислав Рослик, экс-директор комбината школьного питания Ленинского района, признан виновным в получении и даче взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорен к 10 годам колонии усиленного режима, его жена, кладовщик комбината Лариса Рослик была признана виновной в мошенничестве и получила 4 года колонии общего режима, ее взяли под стражу прямо в зале суда. Бывший главный бухгалтер Александра Мамотюк виновна в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и мошенничестве приговорена судом к 7 годам колонии общего режима.

Напомним, что КГБ задержал Барисевича в апреле 2017 года, его обвиняли в требовании взяток со школьных столовых Минска в составе группы.

На сайте КГБ тогда сообщалось , что была «выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А. Задержано и помещено под стражу десять человек». На суде Барисевич обвинил свое руководство в том, что чиновники требовали от него приносить взятки.