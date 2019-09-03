Туркменистан перестал признавать дипломы вузов не из топ-1000. Как это сказалось на белорусских вузах?

Источник материала: Tut.by

В прошлом году правительство Туркменистана приняло решение не признавать дипломы зарубежных университетов, которые не входят в 1000 лучших в мировом рейтинге. В первую очередь оно касалось общественных и гуманитарных специальностей. Декан факультета доуниверситетского образования БГУ рассказал, как это решение повлияло на белорусские вузы.



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— Это решение привело к тому, что сейчас большое количество туркменских абитуриентов, которые раньше приезжали в 15 белорусских университетов, ориентируются на БГУ, — рассказал Вячеслав Малофеев, декан факультета доуниверситетского образования Белорусского государственного университета.

По словам Вячеслава Малофеева, в данный момент более 600 граждан Туркменистана проходят собеседование. Большинство из них будут рекомендованы к зачислению. При том что в прошлом году студентами первого курса стало всего 120 туркменских граждан.

В апреле 2019-го Министерство образования сообщило, что правительство Туркменистана приняло решение не признавать дипломы зарубежных вузов, в том числе белорусских, по 74 специальностям. В основном — общегуманитарной направленности.

Исключение было сделано только для тех университетов, которые входили в тысячу лучших в мировом рейтинге. Среди белорусских вузов это только БГУ. В 2018—2019 учебном году в нем обучалось 422 туркменских студентов. Всего в белорусских вузах — 7749 человек.