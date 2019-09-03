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Новый рейс из Минска - в украинский Днепр, билеты стартуют от 98 евро
04.09.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мотор Січ» запускает рейс из Минска в Днепр на время ремонта в аэропорту Запорожья, куда ранее осуществляла полеты украинская компания. Цена на билеты от 98 евро в одну сторону, от 187 евро в обе стороны.
Как указано на
В аэропорту Запорожья с 2 сентября по 13 октября ремонтируют взлетно-посадочную полосу. По окончании ремонта должны возобновиться рейсы в Минск.
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«Мотор Січ» запускает рейс из Минска в Днепр на время ремонта в аэропорту Запорожья, куда ранее осуществляла полеты украинская компания.
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