ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый рейс из Минска - в украинский Днепр, билеты стартуют от 98 евро

04.09.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Мотор Січ» запускает рейс из Минска в Днепр на время ремонта в аэропорту Запорожья, куда ранее осуществляла полеты украинская компания. Цена на билеты от 98 евро в одну сторону, от 187 евро в обе стороны.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как указано на сайте «Мотор Січ», рейсы будут выполняться по средам, пятницам, воскресеньям. Вылет из Днепра в 08.30, прибытие в Минск в 10.45; вылет из Минска в 15.00, прибытие в Днепр в 17.15.

В аэропорту Запорожья с 2 сентября по 13 октября ремонтируют взлетно-посадочную полосу. По окончании ремонта должны возобновиться рейсы в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мотор Січ» запускает рейс из Минска в Днепр на время ремонта в аэропорту Запорожья, куда ранее осуществляла полеты украинская компания.
 
Новости дня
Новости общества
 
Туркменистан перестал признавать дипломы вузов не из топ-1000. Как это сказалось на белорусских вузах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика