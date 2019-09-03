Новый рейс из Минска - в украинский Днепр, билеты стартуют от 98 евро

Источник материала: Tut.by

«Мотор Січ» запускает рейс из Минска в Днепр на время ремонта в аэропорту Запорожья, куда ранее осуществляла полеты украинская компания. Цена на билеты от 98 евро в одну сторону, от 187 евро в обе стороны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как указано на сайте «Мотор Січ», рейсы будут выполняться по средам, пятницам, воскресеньям. Вылет из Днепра в 08.30, прибытие в Минск в 10.45; вылет из Минска в 15.00, прибытие в Днепр в 17.15.

В аэропорту Запорожья с 2 сентября по 13 октября ремонтируют взлетно-посадочную полосу. По окончании ремонта должны возобновиться рейсы в Минск.