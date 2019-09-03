В Кировской детской библиотеке-филиале пройдут мероприятия, приуроченные Европейской неделе мобильности

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В Могилевской области пройдут мероприятия экологической направленности, посвященные Европейской неделе мобильности. В текущем году они начнутся 16 сентября, а завершатся 22 сентября – Всемирным днем без автомобиля. Об этом рассказала заведующий детской библиотекой-филиалом Наталья Черенкевич.

В настоящее время в мероприятиях, посвященных Европейской неделе мобильности, участвуют уже более 50 стран мира. В 2018 году в европейской кампании приняли участие 66 городов и городских поселков Беларуси. Каждый год кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта. Тема 2019 года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!».

К проведению мероприятий приуроченных Европейской неделе мобильности началась подготовка и в детской библиотеке-филиале. Здесь будет работать тематическая выставка «Польза и вред автомобиля в современном обществе», а также проведена викторина «Внимание! Мы на дороге!». Цель данных мероприятий — познакомить ребят с

Международной акцией «День без автомобиля», воспитать у них стремление бережного отношения к природе, активному участию в деле защиты окружающей среды.