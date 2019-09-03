ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировской детской библиотеке-филиале пройдут мероприятия, приуроченные Европейской неделе мобильности

04.09.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В Кировской детской библиотеке-филиале пройдут мероприятия, приуроченные Европейской неделе мобильности

В Могилевской области  пройдут мероприятия экологической направленности, посвященные Европейской неделе мобильности.  В текущем году они начнутся 16 сентября, а завершатся 22 сентября – Всемирным днем без автомобиля. Об этом рассказала заведующий детской библиотекой-филиалом Наталья Черенкевич.

В настоящее время в мероприятиях, посвященных Европейской неделе мобильности, участвуют уже более 50 стран мира. В 2018 году в европейской кампании приняли участие 66 городов и городских поселков Беларуси. Каждый год кампания посвящается темам, связанным с привлечением внимания общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта. Тема 2019 года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде. Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!».

К проведению мероприятий приуроченных  Европейской неделе мобильности началась подготовка и в детской библиотеке-филиале.  Здесь будет работать тематическая выставка «Польза и вред автомобиля в современном обществе», а также проведена викторина «Внимание! Мы на дороге!». Цель данных мероприятий — познакомить ребят с

Международной акцией «День без автомобиля», воспитать у них стремление бережного отношения к природе, активному участию в деле защиты окружающей среды.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области  пройдут мероприятия экологической направленности, посвященные Европейской неделе мобильности.  В текущем году они начнутся 16...
 
Новости дня
Новости общества
 
Представляем руководителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика