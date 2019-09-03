Гранты на бесплатную учебу в Беларуси получили 22 иностранца. Среди них - граждане Бельгии и Литвы

Источник материала: Tut.by

В 2019 году правительство Беларуси начало выделять гранты для иностранцев на бесплатное обучение. Благодаря этой возможности студентами белорусских вузов стали 22 человека, сообщила консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Ольга Хаткевич.



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Указ о предоставлении грантов для иностранцев на бесплатное обучение в Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 июня 2018 года. Планировалось, что каждый год белорусское правительство будет выделять до 100 грантов.

— 100 мест на самом деле не так много, — рассказывает Ольга Хаткевич. — Хотелось объять много стран. В этом году мы остановились на 34, между которыми распределили эти 100 мест.

Учиться в белорусских вузах или ссузах в этом году хотел бы 41 иностранец — именно столько заявок поступило в диппредставительства Беларуси за рубежом. Из них были отобраны 22 человек из 12 стран. Это граждане Китая, Азербайджана, Бельгии, Узбекистана, Литвы, Иордании, Ливана, Латвии, Сирии, Египта, Буркина-Фасо.

Главным критерием отбора, рассказывает консультант Минобразования, была успеваемость.

— Нижний порог балла аттестата должен был быть не менее 7,5 балла — или 75% в 100-процентном выражении.

Обучаться иностранцы будут на русском языке. Если его уровень низкий, им предложат пройти языковой курс на факультете доуниверситетского образования. Правда, за свой счет.





Студенты, которые выиграли грант, смогут бесплатно учиться, получать стипендию, а также надбавки к ней за успехи в учебе, научной и общественной работе. Кроме этого, их обеспечат местом в общежитии, за которое они будут платить. Цены для них будут такими же, как для белорусских граждан (для иностранцев, которые учатся за свой счет, они значительно выше).

Размер стипендии будет зависеть от тарифной ставки первого разряда, учебного учреждения и успеваемости.

Учиться иностранцы смогут как в вузах, так и ссузах Беларуси. Процедура отбора кандидатов на грант проходила в три этапа.

Сперва диппредставительства Беларуси за рубежом собирали заявки от иностранных граждан, которые хотели бы учиться в белорусских учреждениях образования.

Затем специальная комиссия рассматривала предварительные списки кандидатов и поданные ими документы, после чего формировала шорт-лист для участия в третьем этапе отбора — собеседовании.

— В созданную комиссию, кроме МИД, войдут госорганы, в подчинении которых есть учреждения образования — Минкультуры, Минздрав, Министерство образования и связи и другие, — объяснял TUT.BY заместитель начальника Управления международного сотрудничества Министерства образования Герман Артамонов.

Подавать иностранцам нужно было практически те же документы, что и белорусам: заявление, копии документов об образовании (либо справку с указанием отметок и изучаемых предметов), документ об уровне владения русским или белорусским языком, медицинскую справку, характеристику.