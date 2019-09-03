Помните, в Могилеве школьникам сообщили о закрытии класса прямо перед 1 сентября? Класс открыли

Источник материала: Tut.by

Неделю назад мы рассказывали, как родителям 10-классников СШ № 9 Могилева, где в интегрированных классах учатся дети с нарушением слуха, за 7 дней до 1 сентября сказали забирать документы и искать другую школу. Директор был категоричен, чиновники тоже: класса не будет. Но 2 сентября 10-классники все же пошли в свою школу — родители отстояли.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Да, 10-классники пришли на линейку 2 сентября, теперь учатся, — рассказала TUT.BY заместитель директора по учебной работе СШ № 9 Анна Дунина. — Класс открыт, работает.

По словам Анны Дуниной, в 10 классе школы сейчас учатся 6 учеников. Из них двое — на домашнем обучении. На занятия приходят четверо, из них одна школьница — с нарушением слуха. Замдиректора по учебной работе говорит, что школа может принять в 10 класс еще учеников, если родители изъявят желание перевести детей.

По словам родителей, после встречи с директором школы Александром Семочкиным 28 августа, они поехали в горисполком с вопросами и претензиями, почему о таком важном решении им не сообщили заранее. Например, перед началом каникул, чтобы было время подготовить детей к переходу в другую школу и эту самую школу выбрать.

— Вечером в пятницу нам позвонили и сказали, что ждут нас на линейке. 2 сентября сын пошел в школу на линейку, — рассказала TUT.BY мать одного из 10-классников.

Напомним, в конце 2018 года СШ № 9 хотели закрыть : чиновники говорили о нерентабельности. Родители подняли бунт и отвоевали школу благодаря помощнику президента Михаилу Русому.