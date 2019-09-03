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Помните, в Могилеве школьникам сообщили о закрытии класса прямо перед 1 сентября? Класс открыли
04.09.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделю назад мы рассказывали, как родителям 10-классников СШ № 9 Могилева, где в интегрированных классах учатся дети с нарушением слуха, за 7 дней до 1 сентября
— Да, 10-классники пришли на линейку 2 сентября, теперь учатся, — рассказала TUT.BY заместитель директора по учебной работе СШ № 9 Анна Дунина. — Класс открыт, работает.
По словам Анны Дуниной, в 10 классе школы сейчас учатся 6 учеников. Из них двое — на домашнем обучении. На занятия приходят четверо, из них одна школьница — с нарушением слуха. Замдиректора по учебной работе говорит, что школа может принять в 10 класс еще учеников, если родители изъявят желание перевести детей.
По словам родителей, после
— Вечером в пятницу нам позвонили и сказали, что ждут нас на линейке. 2 сентября сын пошел в школу на линейку, — рассказала TUT.BY мать одного из 10-классников.
Напомним, в конце 2018 года СШ № 9
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В классе сейчас учатся 6 человек, из них половина - с нарушением слуха. Но школа готова принять всех, кто захочет перевестись.
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