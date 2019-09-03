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Заползают во дворы, цветники, греются на пляже. Браславщину заполонили ужи

04.09.2019 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время браславчане все чаще обсуждают неожиданные встречи с ужами. Мол, заползают во дворы, цветники, греются на солнышке на пляже. Беспокоятся и сельские жители: уж — частый гость на подворьях. Люди отмечают, что видят этих неядовитых змей там, где раньше не наблюдали, пишет «Браслаўская звязда».


Фото: Marek Szczepanek, WikiMedia Commons

Сейчас ужи собираются на зимовку, поэтому их можно встретить в нехарактерных местах. Во время расселения они могут преодолеть от 1 до 1,5 км. Эта волна завершится к середине сентября, а при сохранении теплой погоды — к концу месяца.

Бояться ужей не стоит: осенью они пассивны. К тому же укусы не смертельны, а при виде человека уж спасается бегством. Но если вам неприятно встречать во дворе таких «гостей», знайте: они любят укромные места, где есть вода. Небольшой водоем, высокая трава, кучи мусора, веток, металлолома очень хорошо подходят для проживания змей, поэтому следите за порядком на территории. Если у вас не будет подходящих укрытий, ужи не придут к вам в гости.

Сейчас пресмыкающиеся встречаются людям чаще, и это объясняется рядом причин. Змеи — индикатор развития сельского хозяйства. Сократились площади распаханных земель — не стало буферных зон, мешавших «гостям» приближаться к населенным пунктам. К тому же зимы становятся теплее. Раньше на севере Беларуси из-за долгих морозов выживало около 5% ужей из числа тех, что родились летом. Сейчас выживает больше — и змеи расселяются. Когда сыро и холодно, они лежат в норах, но стоит выдаться солнечным дням — выползают на охоту. Поэтому и попадаются людям на глаза чаще.

 
 
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Сейчас пресмыкающиеся встречаются людям чаще, и это объясняется рядом причин.
 
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