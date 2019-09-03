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В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

04.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

50 лет пройти рука об руку со своей второй половинкой, прожить с ней душа в душу, быть вместе в горе и в радости, богатстве и бедности… Именно так можно описать совместную жизнь золотых юбиляров Николая Антоновича и Людмилы Ивановны Януш, которые в торжественной обстановке в Райцевском сельском исполнительном комитете отметили 50-летний юбилей свадьбы.

В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

Николай Антонович родился в д. Литаровщина, Людмила Ивановна родом из д. Минаки. Познакомившись на танцах в местном клубе, вскоре сыграли свадьбу. Молодая семья не покинула родную сторону в поисках счастья и лучшей доли, а стала вить своё семейное гнёздышко в д. Литаровщина в доме родителей Николая Антоновича, помогая им вести хозяйство и перенимая опыт.

Всю жизнь золотые юбиляры трудились в сельском хозяйстве в колхозе “Воронча”. Николай Антонович не понаслышке знает об ответственной и нелёгкой профессии водителя, которым он проработал более 30 лет. Людмила Ивановна всю свою жизнь посвятила работе с цифрами: была бухгалтером, кассиром, инспектором по кадрам. В знак благодарности за многолетний труд золотых юбиляров поздравила заместитель председателя СПК “Свитязянка-2003” по идеологической работе Елена Клавсуть, пожелав им здоровья и семейного благополучия на долгие года.

В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

Так и жили супруги Януш: трудились, растили детей, заботились о родителях, создавали домашний уют и по крупицам выстраивали семейное счастье. Но самое главное, что делалось это всё совместными усилиями.

– Какой самый счастливый момент в семейной жизни? – повторяя заданный вопрос, на секунду задумалась Людмила Ивановна. – Их несколько. Это дни рождения наших детей Ирины, Аллы, Виталия и Натальи. Ведь в них наше счастье и продолжение.

В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

Сегодня золотые юбиляры радуются успехам четверых детей, восхищаются достижениями шестерых внуков и наблюдают за маленькими радостями троих правнуков. А самое главное – чувствуют внимание и заботу каждого из них.

– Терпение, понимание, умение слушать и слышать свою вторую половину – вот те качества, которыми должны обладать оба супруга, – исходя из богатого жизненного опыта, отметил Николай Антонович. – Ведь в жизни всякое бывает. В радости легко быть вдвоём, а вот в горе очень важно чувствовать поддержку.

Поставив подписи в Почётной юбилейной книге и обменявшись кольцами, золотые юбиляры принимали поздравления от родных и близких. Управляющий делами Райцевского сельсовета Татьяна Фурс, которая провела торжественное мероприятие, пожелала семье Януш дожить в любви и согласии до бриллиантовой свадьбы.

В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

– Приятно наблюдать за супругами, которые смогли сохранить тёплые семейные отношения на протяжении долгих лет, – отмечает начальник отдела ЗАГС Кореличского райисполкома Валентина Сивко. – Слова огромной благодарности им за то, что они вырастили достойных детей. Ведь именно они становятся инициаторами проведения таких торжеств, тем самым устраивая родителям настоящий праздник.

В торжественной обстановке в Райцевском сельсовете Николай и Людмила Януш отметили золотую свадьбу

 
 
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50 лет пройти рука об руку со своей второй половинкой, прожить с ней душа в душу, быть вместе в горе
 
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