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Беспилотники для разведки и доставки биооружия. В Минске обсудили, как противостоять терроризму
04.09.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске завершилась
— Террористы активно используют интернет в целях набора новых сторонников, координации атак, привлечения внимания к своим действиям. Порой это жесточайшие картинки, которые появляются на экранах и ведут к очень мрачным последствиям, — отметил Владимир Воронков. — На платформе ООН ведется непростая дискуссия, как найти баланс между свободой выражения мнения и предотвращением попадания в интернет негативного агрессивного контента. Дискуссия продолжается, я не думаю, что она скоро закончится. Но есть понимания у государств-участников, что это острейший вопрос, что нужно найти правильный баланс, что надо иметь интернациональные рамки, чтобы действовать на основе согласованных принципов.
Хотя количество террористических актов снижается, география терроризма, наоборот, расширяется. В этом году произошел жестокий теракт в Новой Зеландии, потом последовал теракт в Шри-Ланке.
— Конечно, если мы не будем действовать сплоченно, террористы будут всегда нас на полшага опережать, мы должны изменить эту логику, — считает глава Контртеррористического управления ООН. —
Технологические и цифровые изменения, их всеобщая доступность работают не только на пользу человечества, ими воспользовались также террористические группы, которые стали более оснащенными и более живучими, чем когда-либо прежде. Террористы и сторонники насильственного экстремизма продолжают использовать интернет, а именно соцсети, зашифрованные сообщения,
Использование искусственного интеллекта тоже может стать проблемой, обращает внимание специалист:
— Дроны вскоре могут стать достаточно умными, чтобы их можно было задействовать в автоматическом режиме. Какие будут последствия этого, даже трудно себе представить. Пока террористы не задействованы в крупномасштабных кибератаках на критически важные для инфраструктуры объекты, но это может произойти в самом ближайшем будущем. Последствия будут разрушительными. Поэтому так важно действовать согласованно.
Владимир Воронков подчеркнул, что странам нужно воспринимать общие угрозы, как личные, чтобы противостояние и борьба с терроризмом вышла на качественно новый уровень.
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В Минске завершилась международная конференция по борьбе с терроризмом.
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