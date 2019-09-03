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Суд освободил от уголовной ответственности четырех сотрудников БГУИР. Их обвиняли в присвоениях

04.09.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 сентября суд в Минске вынес решение в отношении четырех сотрудников БГУИР. Им грозил срок по обвинению о присвоении денег из командировочных. Но в итоге их освободили от уголовной ответственности, в том числе из-за изменения законов. Об этом сообщает пресс-служба суда Советского района столицы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На судебной скамье оказались четверо сотрудников БГУИР: замдекана факультета доуниверситетской подготовки, замначальника центра международного сотрудничества, замдекана факультета компьютерных систем и сетей, а также декан факультета компьютерного проектирования.

Согласно обвинению, они присвоили разные суммы из денег, выданных в качестве аванса на командировочные расходы для съема жилья, «путем предоставления в бухгалтерию изготовленных заведомо ложных квитанций и внесения ложный сведений и записей в авансовые отчеты». Суммы разные (всего на 10 тысяч долларов), как и даты эпизодов: август-ноябрь 2018-го, апрель-ноябрь 2018-го, апрель-май 2018-го и август прошлого года.

Всех обвиняли по статье 211 Уголовного кодекса, за что грозило наказание от запрета занимать определенные должности до 5 лет лишения свободы.

Но суд решил иначе: освободить фигурантов от уголовной ответственности «в связи с утратой деянием общественной опасности». Весной Совмин принял постановление и оно вступило в силу — «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках».

Суд решил, что фигуранты совершили преступления, но они относятся к категории менее тяжких; также были учтены характеристики на обвиняемых и то, что причиненный ущерб они возместили в полном объеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Эпизоды касаются денег, которые сотрудники получали авансом в качестве командировочных - для съема жилья.
 
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