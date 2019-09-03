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«Пошли подвижки». Глава Совбеза рассказал президенту, что происходит после совещания с силовиками
04.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Совбеза Станислав Зась рассказал, какими были итоги совещания президента с правоохранительными органами, которое Александр Лукашенко назвал «историческим».
Станислав Зась проинформировал президента, что после совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах,
— Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова. Те посылы, которые мы услышали на совещании, ориентировки, замечания, они были доведены по всей вертикали, каждому министерству, — рассказал госсекретарь Совета Безопасности.
Ранее, напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик
— Хоть нас так жестко не критиковали, тем не менее вопросы есть и проблемы время от времени возникают похожего характера. Мы должны сами очиститься. Мы также работаем по контролю за тем, как другие (силовые ведомства. — Прим. TUT.BY) выполняют задачи, чтобы навести в этом плане порядок и обеспечить справедливость, — сказал он.
В СК, по
Министр внутренних дел Юрий Караев отказался общаться с журналистами на тему перемен в МВД после совещания у президента.
Напомним, 20 августа прошло совещание президента с силовиками, на котором Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы,
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«Пошли подвижки и корректировки», - так глава совбеза Станислав Зась описал итоги совещания президента с правоохранительными органами, которое Александр...
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