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«Пошли подвижки». Глава Совбеза рассказал президенту, что происходит после совещания с силовиками

04.09.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Совбеза Станислав Зась рассказал, какими были итоги совещания президента с правоохранительными органами, которое Александр Лукашенко назвал «историческим».


Станислав Зась. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Станислав Зась проинформировал президента, что после совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов основные установки и требования, которые там прозвучали, были доведены до исполнителей по всей вертикали власти в устной и письменной формах, сообщает пресс-служба президента.

— Пошли подвижки и корректировки в деятельности всех правоохранительных органов. Это не пустые слова. Те посылы, которые мы услышали на совещании, ориентировки, замечания, они были доведены по всей вертикали, каждому министерству, — рассказал госсекретарь Совета Безопасности.

Ранее, напомним, глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал, что в ведомстве после совещания прошла коллегия.

— Хоть нас так жестко не критиковали, тем не менее вопросы есть и проблемы время от времени возникают похожего характера. Мы должны сами очиститься. Мы также работаем по контролю за тем, как другие (силовые ведомства. — Прим. TUT.BY) выполняют задачи, чтобы навести в этом плане порядок и обеспечить справедливость, — сказал он.

В СК, по словам председателя Ивана Носкевича, «в каждом отделе и управлении комитета проходят внутренние совещания, где обсуждается, что нужно изменить в работе». Общую коллегию в Следственном комитете проведут 20 сентября.

Министр внутренних дел Юрий Караев отказался общаться с журналистами на тему перемен в МВД после совещания у президента.

Напомним, 20 августа прошло совещание президента с силовиками, на котором Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы, заявил, что они зачастую халатно относятся к своим обязанностям, злоупотребляют служебными полномочиями, фальсифицируют доказательства.

 
 
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«Пошли подвижки и корректировки», - так глава совбеза Станислав Зась описал итоги совещания президента с правоохранительными органами, которое Александр...
 
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