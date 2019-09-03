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Galleria Minsk отозвала исковое заявление в отношении «Евроторга»
04.09.2019 15:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В экономическом суде Минска идет судебное разбирательство по иску «Галерея Концепт» к «Евроторгу». Суть спора — аренда. На сегодняшнем заседании стало известно, что истец отозвал заявление.
Из-за спора ритейлера и торгового центра магазин «Евроопт» в ТРЦ Galleria Minsk был
Так в чем же суть конфликта? В «Евроторге» утверждают, что претензии к «Евроопту» в Galleria Minsk появились в июне этого года после того, как торговый центр передали в управление российской компании Praktika Development. В юридической службе «Галереи Концепт» заявили, что спор основан исключительно на неисполнении «Евроторгом» на протяжении всего времени аренды — с даты открытия самого торгового центра в 2016 году — обязанностей в части пожарной безопасности на арендуемых площадях.
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Конфликт стороны стали решать в суде. Сегодня проходит очередное судебное заседание.
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