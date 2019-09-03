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Ловец угрей в Мядельском районе получил срок в колонии за браконьерство

04.09.2019 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Мядельского района 2 сентября вынес приговор 31-летнему жителю городского поселка Свирь, который в конце июля на озере Мядель самодельными донными удочками колобашками выловил семь угрей.

Обвиняемый получил 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 150 базовых величин (3825 рублей).

Мужчина, который имеет на иждивении троих детей и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за браконьерство, установил на озере 107 колобашек.

После незаконной рыбалки автомобиль, в котором ехал подозреваемый, задержали сотрудники инспекции охраны природы. В машине нашли семь особей угря.

Гособвинитель рассказал МЛЫН.BY:

— В судебном процессе обвиняемый полностью признал свою вину. Утверждал, что на угрей не рассчитывал, хотел поймать другую рыбу. Ущерб, причиненный незаконной рыбалкой, составил 525 базовых величин (13 387 рублей 50 копеек). Это особо крупный размер. Ущерб злоумышленник не возместил.

Дело возбудили по части четвертой статьи 281 УК Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере).

Прокурор просил суд назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин (7650 рублей).

Суд вынес более мягкий приговор.

Мера пресечения для обвиняемого в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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В конце июля на озере Мядель мужчина самодельными донными удочками колобашками выловил семь угрей.
 
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