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«Китайцы хотят стать музыкантами». Сколько иностранцев учатся в Беларуси и какие вузы они выбирают
04.09.2019 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году в Беларуси училось более 23 тысяч иностранцев из 108 стран мира. Среди них больше всего граждан Туркменистана, затем — китайцы, на третьем месте — россияне.
Самые популярные университеты
— Сегодня иностранные граждане обучаются практически во всех учреждениях высшего образования, — рассказывает консультант управления международного сотрудничества Министерства образования Ольга Хаткевич. — Но есть лидеры. Это университеты города Минска: они выигрывают в том числе за счет своего выгодного расположения.
Больше всего иностранцев учится в БГУ, на втором месте — Белорусский государственный медицинский университет, на третьем — БНТУ, затем БГУИР, Минский государственный лингвистический университет, БГПУ.
В последнее время, рассказывет Ольга Хаткевич, иностранцы стали чаще обращать внимание на региональные вузы.
— Лидер в этом направлении — Витебский государственный университет имени Машерова, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины. Хорошая динамика наблюдается в Полоцком государственном университете.
По словам консультанта Минобразования, 27 белорусских вузов готовы обучать иностранцев на английском языке по 181 специальности.
Наиболее востребованные специальности
У граждан разных стран можно проследить определенные предпочтения, говорит Ольга Хаткевич.
— Граждане Китая любят получать образование в сфере культуры. Многие хотят стать музыкантами, певцами. Если говорить про Индию, Шри-Ланку, Ливан, Иорданию, студенты из этих стран чаще выбирают медицинские университеты. По всем остальным сложно выделить определенные предпочтения.
В БГУ, рассказывает декан факультета доуниверситетской подготовки Вячеслав Малофеев, иностранные студенты чаще поступают на социально-экономические и филологические специальности.
— Наибольшей популярностью пользуются юридический факультет, экономический, ФМО, факультет журналистики. Но мы видим потенциал в том, чтобы принимать и обучать иностранных студентов на естественно-научных специальностях. Планируем развивать это направление.
Как много иностранцев приезжает учиться в белорусские ссузы
Выбирают иностранные студенты и учебу в белорусских ссузах. В прошлом году среднеспециальное и профессионально техническое образование получили 1063 иностранца.
— Как правило, они выбирают медицинские и строительные колледжи, автомобилестроение, приборостроение, IT-технологии. Здесь прослеживается бо́льший уклон в практикоориентированные специальности.
Прежде всего, рассказывает Хаткевич, среднеспециальное и профтехобразование в Беларуси востребовано среди иностранцев из русскоговорящих стран.
Сколько в Беларуси учится россиян?
Между Беларусью, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном подписано соглашение, по которому студенты из этих стран могут поступать на равных с белорусами условиях.
— То есть эти граждане могут поступать по результатам централизованного тестирования, — объясняет Ольга Хаткевич.
В прошлом году в Беларуси обучалось около двух тысяч россиян. Для сравнения: в Россию
— Ежегодно на первую ступень образования в БГУ принимается от 130 до 150 граждан России, — говорит Вячеслав Малофеев. — Среди них на условиях для белорусов поступают порядка 40 процентов.
— У них есть поле для маневра, — добавляет Ольга Хаткевич. — Они могут поступать как по результатам ЦТ, так и по итогам собеседования как иностранные граждане, но уже за другие деньги.
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В прошлом году в Беларуси училось более 23 тысяч иностранцев из 108 стран мира. Среди них больше всего граждан Туркменистана, затем - китайцы, на третьем месте -...
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