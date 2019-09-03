24-летний житель Ольман сбил лося в Столбцовском районе

На 269 километре автодороги Брест-Минск вблизи д. Залужье Столбцовского района 1 сентября, управляя автомашиной «Шкода-Супер», 24-летний житель д. Ольманы Столинского района совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося.
По факту ДТП, произошедшего из-за столкновения с лосем, экспертам предстоит провести ряд экспертиз сообщает
С участием следователя, специалиста Столбцовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты вещественные доказательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения).
С целью определения скоростного режима, технического состояния транспортного средства и иных обстоятельств назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
Вероника ГЕЙДЕН