24-летний житель Ольман сбил лося в Столбцовском районе

На 269 километре автодороги Брест-Минск вблизи д. Залужье Столбцовского района 1 сентября, управляя автомашиной «Шкода-Супер», 24-летний житель д. Ольманы Столинского района совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги лося.

По факту ДТП, произошедшего из-за столкновения с лосем, экспертам предстоит провести ряд экспертиз сообщает Комитет судебных экспертиз.

В результате дорожно-транспортного происшествия ехавший в автомобиле в качестве пассажира 22-летний житель д. Ольманы Столинского района с множественными телесными повреждениями госпитализирован в Столбцовскую ЦРБ.

С участием следователя, специалиста Столбцовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (причинение по неосторожности тяжкого телесного повреждения).

С целью определения скоростного режима, технического состояния транспортного средства и иных обстоятельств назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Вероника ГЕЙДЕН