Первый звонок прозвенел для воспитанников Весновского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития

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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в Весновском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. Сегодня здесь проживает 162 ребенка, все они из Могилёвской области. По программам специального образования педагоги Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации будут обучать 54 воспитанника. В атмосферу сентябрьского праздника в этот день окунулись и первоклассники, их в доме-интернате в этом году двое.











С началом учебного года ребят поздравили председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома Светлана Тарасенко, заместитель председателя правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, первый заместитель председателя Глусского райисполкома Елена Булатовская, начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Светлана Лисица, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Людмила Сергейчик, генеральный директор ОАО «Могилёвоблавтотранс» Дмитрий Зубринович, первый заместитель главы администрации СЭЗ «Могилёв» Максим Туз, главный специалист сектора правовой работы администрации СЭЗ «Могилёв» Татьяна Журавкова, заместитель председателя Могилёвской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Алексей Римша и председатель профорганизации ОАО «Могилёвоблавтотранс» Михаил Мельников. Гости желали детям новых знаний и хорошего настроения на весь год, крепкой дружбы и здоровья. А еще благодарили их педагогов и воспитателей за большой труд, за терпение и доброту, за постоянную поддержку и помощь. Дети искренне радовались добрым приветственным словам взрослых, впрочем, как и их многочисленным подаркам. Среди них — электроинструмент, компьютер, сертификат на 200 рублей, наборы для творчества, различные школьные принадлежности, сладости и многие другие полезные вещи. Ребята и сами очень постарались, чтобы праздник Знаний получился по-настоящему радостным. Они пели, танцевали, читали стихи, а после, благодаря воспитанникам дома-интерната Марии Григоровой и Денису Бобкову, прозвенел первый звонок. А значит, началось новое учебное время — с новыми силами, новыми эмоциями и новыми планами на весь учебный год.

А. АВТУХОВА