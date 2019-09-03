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У брестчан перед праздником изымают оружие. Тем, кого нет дома и не сдаст, могут опечатать квартиры

04.09.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед началом праздничных мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Бреста, у горожан изымают оружие, сообщил на своей странице в соцсети брестский видеоблогер Сергей Петрухин.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Об усилении контроля за хранением оружия Сергею рассказала через мессенджер брестчанка. Она написала видеоблогеру, что 3 сентября ей позвонил сотрудник милиции, который сообщил о необходимости опечатать сейф, в котором супруг женщины хранит охотничье ружье.

«Я сказала, что сейчас я не дома, нахожусь на даче у друзей, и возможности приехать нет. Он ответил: „Тогда я опечатаю вашу квартиру и до 9 числа [9 сентября завершится празднование тысячелетия] будьте добры, не заходите туда, не имеете права“. Я позвонила дежурному московского района города Бреста и он подтвердил — до 8 утра все гладкоствольное оружие должно быть временно изъято, а нарезное опечатано. При отсутствии дома хозяев жилье должно быть опечатано до 9 сентября», — рассказала женщина блогеру Петрухину, предположив, что такие меры могут быть связаны с приездом на празднование 1000-летия «важных лиц государства».

В пресс-службе МВД TUT.BY подтвердили: в преддверии праздника в Бресте гладкоствольное оружие у населения было решено на время изъять, а нарезное — опечатать. Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Напомним, что в Законе «Об оружии» указано, что сотрудники органов внутренних дел имеют право «изымать на временное хранение находящиеся у собственников, владельцев на законных основаниях оружие и боеприпасы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов».

А вот на вопрос, может ли сотрудник милиции в отсутствии хозяев опечатать квартиру, в которой хранится сейф с зарегистрированным оружием, представитель МВД однозначного ответа не дала:

— Не исключаю, что такое может быть на самом деле, — сказала Ольга Чемоданова.

Напомним, празднование 1000-летия в Бресте пройдет 6−8 сентября. В один из дней здесь ожидают президента.

 
Теги: Брест
 
 
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