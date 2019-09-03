|
У брестчан перед праздником изымают оружие. Тем, кого нет дома и не сдаст, могут опечатать квартиры
04.09.2019 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перед началом праздничных мероприятий, посвященных празднованию 1000-летия Бреста, у горожан изымают оружие, сообщил на
Об усилении контроля за хранением оружия Сергею рассказала через мессенджер брестчанка. Она написала видеоблогеру, что 3 сентября ей позвонил сотрудник милиции, который сообщил о необходимости опечатать сейф, в котором супруг женщины хранит охотничье ружье.
«Я сказала, что сейчас я не дома, нахожусь на даче у друзей, и возможности приехать нет. Он ответил: „Тогда я опечатаю вашу квартиру и до 9 числа [9 сентября завершится празднование тысячелетия] будьте добры, не заходите туда, не имеете права“. Я позвонила дежурному московского района города Бреста и он подтвердил — до 8 утра все гладкоствольное оружие должно быть временно изъято, а нарезное опечатано. При отсутствии дома хозяев жилье должно быть опечатано до 9 сентября», — рассказала женщина блогеру Петрухину, предположив, что такие меры могут быть связаны с приездом на празднование 1000-летия «важных лиц государства».
В пресс-службе МВД TUT.BY подтвердили: в преддверии праздника в Бресте гладкоствольное оружие у населения было решено на время изъять, а нарезное — опечатать. Делается это для того, чтобы обеспечить безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
Напомним, что в Законе «Об оружии» указано, что сотрудники органов внутренних дел имеют право «изымать на временное хранение находящиеся у собственников, владельцев на законных основаниях оружие и боеприпасы в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов».
А вот на вопрос, может ли сотрудник милиции в отсутствии хозяев опечатать квартиру, в которой хранится сейф с зарегистрированным оружием, представитель МВД однозначного ответа не дала:
— Не исключаю, что такое может быть на самом деле, — сказала Ольга Чемоданова.
Напомним, празднование 1000-летия в Бресте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)