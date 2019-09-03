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Глава Совбеза: Работать по понятиям людям в погонах - недопустимо

04.09.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Итоги резонансного совещания президента с силовиками не должны сойти на нет. Работа правоохранительных органов подвергается корректировке. Об этом журналистам рассказал глава Совбеза Станиславь Зась после встречи с президентом, сообщает «Звязда».

«Во-первых, те установки, которые были даны на совещании под руководством президента, доведенные по всей вертикали по каждому ведомству до исполнителей. Во-вторых, прошло предметное обсуждение поднятых вопросов в каждом ведомстве. Задачи, поставленные главой государства, были детализированы», — заявил Станислав Зась.

Госсекретарь добавил, что сегодня Александр Лукашенко потребовал осуществить жесткий контроль за принятием мер по негативным фактам, которые были озвучены на совещании.

«Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется, недопустимо. Есть определенные рамки, все должны их придерживаться. Прежде всего, люди, которые носят погоны», — пояснил Станислав Зась.

Президент обратил внимание, чтобы итоги совещания о работе правоохранительных органов не сошли на нет, рассказал госсекретарь Совета безопасности.

«Такого не будет. Процесс этот не одномоментный. Но корректировки уже происходят, и негативным фактом дана соответствующая правовая либо должностное оценка. И работа будет продолжена», — заверил Станислав Зась.

Совещание президента с силовиками прошло 20 августа. Александр Лукашенко жестко раскритиковал методы их работы, обвинив в халатном отношении к обязанностям, фальсификации доказательств, провоцировании на преступления, чрезмерном применении силы, работе ради «палочек и галочек» и давлении на судей.

 
 
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«Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется,...
 
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