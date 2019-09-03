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В Бресте во время реконструкции гостиницы обрушились леса: четверо рабочих упали с высоты
04.09.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте четверо рабочих попали в больницу из-за обрушения строительных лесов,
2 сентября трое строителей и инженер демонтировали стеклопакеты шахты лифта на уровне 2 этажа гостиницы. Во время работы секция строительных лесов обрушилась и мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку. С места происшествия их забрала скорая.
Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имели борты.
По данному факту проводится проверка.
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Пострадавшие в больнице.
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