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В Бресте во время реконструкции гостиницы обрушились леса: четверо рабочих упали с высоты

04.09.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте четверо рабочих попали в больницу из-за обрушения строительных лесов, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

2 сентября трое строителей и инженер демонтировали стеклопакеты шахты лифта на уровне 2 этажа гостиницы. Во время работы секция строительных лесов обрушилась и мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку. С места происшествия их забрала скорая.

Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имели борты.

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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