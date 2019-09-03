В Бресте во время реконструкции гостиницы обрушились леса: четверо рабочих упали с высоты

Источник материала: Tut.by

В Бресте четверо рабочих попали в больницу из-за обрушения строительных лесов, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

2 сентября трое строителей и инженер демонтировали стеклопакеты шахты лифта на уровне 2 этажа гостиницы. Во время работы секция строительных лесов обрушилась и мужчины упали с высоты около 4 метров на тротуарную плитку. С места происшествия их забрала скорая.

Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными тросами, поскольку строительные леса имели борты.

По данному факту проводится проверка.