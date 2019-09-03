Аренда автомобиля с экипажем! Работаем правильно

Источник материала: Кобринский вестник





В последнее время осуществление такого вида деятельности как аренда автомобиля с экипажем стало актуальным. В связи, с чем возникает много вопросов. Самыми часто задаваемыми являются: необходимо ли индивидуальному предпринимателю иметь кассовое оборудование при приеме денежных средств при осуществлении перевозок пассажиров на основании договора фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении (аренда автомобиля с экипажем)? и какие документы должны быть у индивидуального предпринимателя при оказании такой услуги?

Давайте разберемся детально.

Согласно статье 21 Закона Республики Беларусь от 14.08.20017 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (в редакции от 17.07.2017) по договору фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров автомобильный перевозчик (фрахтовщик) обязуется предоставить за плату заказчику автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении (фрахтователю) всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для автомобильной перевозки пассажиров. Оплата за оказание услуг по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении осуществляется индивидуальным предпринимателем, оказывающим такую услугу, непосредственно в транспортном средстве.

Кроме того, в соответствии с пунктом 18 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь от 30.06.20018 № 972 (в редакции от 31.08.2018) (далее – Правила №972) транспортные средства, в которых производится оплата пассажирами проезда наличными денежными средствами, должны быть оснащены кассовыми суммирующими аппаратами или таксометрами, включенными в Государственный реестр и зарегистрированными в установленном порядке в соответствующем налоговом органе.

Таким образом, если прием наличных денежных средств (взимание платы за проезд) при перевозке пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении осуществляется непосредственно в салоне транспортного средства с использованием кассового суммирующего аппарата, зарегистрированного в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Согласно статьям 603 — 612 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в письменной форме независимо от его срока.

В соответствии с пунктом 29 Правил № 972 заключение договора о фрахтовании для автомобильной перевозки пассажиров подтверждается оформлением заказа-наряда. Форма заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров (форма ЗНФ-2) утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12 ноября 2008 г. № 116 «О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. №972» (далее — заказ-наряд), которым также утверждена Инструкция о порядке заполнения заказа-наряда на фрахтование транспортного средства для автомобильной перевозки пассажиров (форма ЗНФ-2).

Согласно вышеназванной Инструкции заказ-наряд оформляется перевозчиком (фрахтовщиком) до начала выполнения перевозки в трех экземплярах, имеющих одинаковые серию и номер. Первый экземпляр заказа-наряда предназначен для заказчика (фрахтователя), второй и третий — для перевозчика (фрахтовщика). При этом в качестве обязательной информации в заказе-наряде должна содержаться информация о сумме предварительной оплаты, дате, номере платежного документа, подтверждающего внесение заказчиком (фрахтователем) предварительной оплаты. После прибытия транспортного средства к заказчику (фрахтователю) заполняются графы 7 и 8 заказа-наряда, в которых указываются пункты отправления и назначения маршрута (рейса).

По окончании выполнения перевозки заполняются графы 20 — 23 заказа-наряда, в которых отражаются суммы оплат для окончательного расчета между заказчиком (фрахтователем) и перевозчиком (фрахтовщиком).

При перевозке пассажиров автомобильным транспортом в нерегулярном сообщении заказ-наряд оформляется непосредственно в салоне транспортного средства и здесь же осуществляется прием наличных денежных средств (взимание платы за проезд) только с использованием кассового суммирующего аппарата.

Быстро и комфортно доехать до нужного места — хорошо, но немаловажно, чтобы у пассажиров правильно были приняты наличные денежные средства за проезд. Ведь денежные средства, принятые субъектом хозяйствования с использованием кассового оборудования, — это гарантия уплаты им в бюджет налогов, а документ, подтверждающий внесение платы за проезд, — выплаты страхового возмещения потерпевшим.

Людмила ПЛУЖНИКОВА,

начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС Республики Беларусь по Кобринскому району.