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В Беларуси дали добро на трансляцию еще двух иностранных каналов

04.09.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство информации выдало разрешение на вещание в Беларуси еще двух зарубежных ТВ-каналов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оба канала — развлекательные, вещание идет из Москвы. Разрешение выдано сроком на три года.

«Загородная жизнь HD» — семейный круглосуточный телеканал, посвященный вопросам строительства и обустройства загородного дома, ухода за садом, разведения и содержания домашних животных. Также в программе кулинарные передачи и мастер-классы по рукоделию. Охват вещания — вся Россия и страны ближнего зарубежья.

«Тайны Галактики HD» (Galaxy HD) — это научно-фантастический канал, посвященный космосу и авиации, истории развития воздухоплавания, астронавтики и загадкам Вселенной. В эфире: фильмы о вторжении инопланетян, необъяснимых явлениях и неопознанных летающих объектах; истории о загадках мироздания.

 
 
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Оба вещаются из Москвы. Один посвящен загородной жизни, другой - тайнам Галактики.
 
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