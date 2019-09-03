В Гомеле судят бывшего милиционера за хулиганство, превышение власти и уничтожение документов

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района Гомеля идет процесс в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД. Его судят за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов, сообщает БелаПАН.

Уголовные дела в его отношении были возбуждены в декабре 2018 года и феврале 2019-го. В конце сентября 2018 года сотрудник уволился из органов, но инкриминируемые ему преступления были совершены во время службы в милиции.

Обвинение считает, что вина бывшего милиционера по статьям о хулиганстве, превышении власти, бездействии должностного лица и уничтожении документов (статьи 339, 426, 425 и 377 УК) доказана в полном объеме, и просит приговорить его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения — милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.

«Целью должностных лиц Следственного комитета и УВД, по предварительному сговору, была не дача правовой оценки описанных событий, а прямая изоляция меня для предотвращения распространения фактов преступной деятельности некоторых должностных лиц, которые я собирался передать в КГБ и ОАЦ на конфиденциальной основе», — заявил обвиняемый.

Как сообщили в Гомельском областном суде, вступил в законную силу приговор в отношении еще двух бывших сотрудников милиции, а также бывшего сотрудника Следственного комитета. Их обвинили в фальсификации доказательств уголовного дела (часть 2 статьи 395 Уголовного кодекса), взятке (часть 2 статьи 430 УК), превышении власти (часть 2 статьи 426 УК).

Преступления были совершены во время работы граждан в УВД и СК. Одного из бывших сотрудников милиции лишили свободы на семь лет. Суд также назначил ему штраф в 10.200 рублей, конфискацию имущества, лишил права занимать должности в правоохранительных органах и звания «капитан милиции». Его коллега обвинялся в фальсификации доказательств и превышении власти. Его наказали лишением свободы на пять лет и штрафом в 10.200 рублей. Сотрудника Следственного комитета обвинили в фальсификации доказательств и превышении власти. Он получил шесть лет лишения свободы и лишился звания «старший лейтенант юстиции».

Напомним, 20 августа прошло совещание президента с силовиками, на котором Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы, заявил , что они зачастую халатно относятся к своим обязанностям, злоупотребляют служебными полномочиями, фальсифицируют доказательства.