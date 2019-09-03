ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле судят бывшего милиционера за хулиганство, превышение власти и уничтожение документов

04.09.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района Гомеля идет процесс в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РОВД. Его судят за хулиганство, превышение власти, бездействие и уничтожение документов, сообщает БелаПАН.

Уголовные дела в его отношении были возбуждены в декабре 2018 года и феврале 2019-го. В конце сентября 2018 года сотрудник уволился из органов, но инкриминируемые ему преступления были совершены во время службы в милиции.

Обвинение считает, что вина бывшего милиционера по статьям о хулиганстве, превышении власти, бездействии должностного лица и уничтожении документов (статьи 339, 426, 425 и 377 УК) доказана в полном объеме, и просит приговорить его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Хулиганство, по версии следствия, заключалось в том, что милиционер поругался с таксистом и ударил его. Бездействие должностного лица вменяется ему за то, что он не принял решение по проверке, документы которой хранил дома. Еще один эпизод обвинения — милиционер при обыске у директора частной фирмы похитил документ, за возврат которого впоследствии просил вознаграждение.

Бывший милиционер полностью отрицает вину. Он заявил в прениях, что уголовные дела в его отношении были возбуждены без оснований, с нарушением закона.

«Целью должностных лиц Следственного комитета и УВД, по предварительному сговору, была не дача правовой оценки описанных событий, а прямая изоляция меня для предотвращения распространения фактов преступной деятельности некоторых должностных лиц, которые я собирался передать в КГБ и ОАЦ на конфиденциальной основе», — заявил обвиняемый.

Как сообщили в Гомельском областном суде, вступил в законную силу приговор в отношении еще двух бывших сотрудников милиции, а также бывшего сотрудника Следственного комитета. Их обвинили в фальсификации доказательств уголовного дела (часть 2 статьи 395 Уголовного кодекса), взятке (часть 2 статьи 430 УК), превышении власти (часть 2 статьи 426 УК).

Преступления были совершены во время работы граждан в УВД и СК. Одного из бывших сотрудников милиции лишили свободы на семь лет. Суд также назначил ему штраф в 10.200 рублей, конфискацию имущества, лишил права занимать должности в правоохранительных органах и звания «капитан милиции». Его коллега обвинялся в фальсификации доказательств и превышении власти. Его наказали лишением свободы на пять лет и штрафом в 10.200 рублей. Сотрудника Следственного комитета обвинили в фальсификации доказательств и превышении власти. Он получил шесть лет лишения свободы и лишился звания «старший лейтенант юстиции».

Напомним, 20 августа прошло совещание президента с силовиками, на котором Александр Лукашенко раскритиковал методы, которые применяют правоохранительные органы, заявил, что они зачастую халатно относятся к своим обязанностям, злоупотребляют служебными полномочиями, фальсифицируют доказательства.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Центрального района Гомеля проходит слушание уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обследовать свое здоровье во время шопинга или на работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика