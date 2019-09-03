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Бойцы СОБРа и «Алмаза» привезли золото с VII Чемпионата мира по снайперской стрельбе на дальние дистанции

04.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Помимо белорусов, участие в состязаниях принимали снайперские пары из Венгрии, Словакии, Чехии, Польши и России. В программу соревнований были включены 7 стрелковых упражнений, в том числе ночное.

Участники первенства выполняли упражнения из оружия на выбор одной из двух категорий – Standart и Magnum. В холмистой местности полигона снайперы поражали мишени на дистанциях от 400 до 925 метров.

По итогам чемпионата снайперская пара из СОБР заняла 1 место в категории Standart. В категории Magnum 1 и 2 место заняли представители СПБТ «Алмаз».

https://mvd.gov.by

 
 
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Представители СОБР внутренних войск Беларуси 25 августа вернулись из Венгрии, где проходил VII Чемпионат мира по снайперской стрельбе на дальние дистанции Klapka-Tactical.
 
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