Девятилетний буда-кошелевец нанес нецензурную надпись на боевую машину на Кургане Славы в райцентре

Источник материала: Газета Авангард

Девятилетний буда-кошелевец нанес нецензурную надпись на боевую машину на Кургане Славы.



Как сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома, 3 сентября в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что на боевой машине десанта, установленной на территории мемориального комплекса по ул. Ленина, аэрозольной краской нанесена надпись нецензурного характера.

Оперативники выехали на место происшествия. Действительно, на боковой части машины черной аэрозольной краской кто-то написал два нецензурных слова. Судя по подчерку и ошибкам, надпись сделал подросток. Через дорогу от монумента находится детская игровая площадка. Дети рассказали сыщикам, что на днях баллончик с краской был в руках у парня, который красил свой самокат. Вскоре нашли подростка. Тот подтвердил, что у него был баллончик с краской, но надпись наносил не он, а его 9-летний приятель.

Вечером парнишку нашли дома. Вначале он отрицал, что нанес надпись, но потом все же рассказал, как все было. Оказалось, просто не хотел казаться младше двух старших друзей и доказал таким образом, что уже достаточно взрослый. Правда, способ доказывания выбрал противоправный.

В настоящее время все материалы проверки переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних. Как сообщила «Авангарду» инспектор ИДН капитан милиции Наталья Голод, от уголовной ответственности по ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство) или ст. 341 (осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества в общественном транспорте при отсутствии признаков более тяжкого преступления) безграмотного нарушителя спас возраст. Ответственность по данным статьям наступает по достижении 14 лет. Правда, в школе его поставят на учет, а родителей привлекут к административной ответственности по ст. 9.4 за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние.

Статья предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до десяти базовых величин.