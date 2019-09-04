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Глава Совбеза о претензиях президента в адрес силовиков: Наказанные уже есть

05.09.2019 00:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По всем негативным эпизодам, которые были озвучены во время совещания президента с силовиками, будут приняты меры. Ни один проступок не останется безнаказанным. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Станислав Зась в программе «Разговор у президента»

Совещание, по мнению Станислава Зася, получилось резонансным, потому что «проблема очень остро стоит».

— При всех положительных результатах работы наших правоохранителей, к сожалению. не мало фактов (и в последнее время их набирается все больше), когда силовики — те, кто обязан блюсти закон и справедливость в стране, сами преступают рамки дозволенного.

Однако, как отметил Зась, хоть таких случаев фиксируется много, это не стиль работы белорусских правоохранительных органов.

— Тем не менее, меры принимать надо, жесткие и решительные, — подчеркнул он.

Неблагоприятную ситуацию, по словам Зася, провоцирует погоня за показателями и эту систему надо менять.

— Важно, чтобы руководитель любого уровня понимал, что если в его районе, к примеру, увеличится рост преступности, его никто за это с должности не снимет и наказывать не будет. Это повод для того, чтобы проанализировать ситуацию и принять меры. А вот если он при этом допустит какую-то фальсификацию или сокрытие, то наказан будет немедленно, поплатится должностью.

На вопрос ведущего, есть ли наказанные после совещания с участием президента, Станислав Зась ответил утвердительно, однако в подробности вдаваться не стал.

— Это очень важно, чтобы те конкретные эпизоды, проступки, которые озвучил глава государства, они не остались безнаказанными, не были замылены и, в принципе, этого не будет, — заверил глава Совбеза.

Совещание президента с силовиками прошло 20 августа. Александр Лукашенко жестко раскритиковал методы их работы, обвинив в халатном отношении к обязанностям, фальсификации доказательств, провоцировании на преступления, чрезмерном применении силы, работе ради «палочек и галочек» и давлении на судей.

 
 
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Однако, как отметил Зась, хоть таких случаев фиксируется много, это не стиль работы белорусских правоохранительных органов.
 
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