|
Глава Совбеза о претензиях президента в адрес силовиков: Наказанные уже есть
05.09.2019 00:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По всем негативным эпизодам, которые были озвучены во время совещания президента с силовиками, будут приняты меры. Ни один проступок не останется безнаказанным. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Станислав Зась в программе
Совещание, по мнению Станислава Зася, получилось резонансным, потому что «проблема очень остро стоит».
— При всех положительных результатах работы наших правоохранителей, к сожалению. не мало фактов (и в последнее время их набирается все больше), когда силовики — те, кто обязан блюсти закон и справедливость в стране, сами преступают рамки дозволенного.
Однако, как отметил Зась, хоть таких случаев фиксируется много, это не стиль работы белорусских правоохранительных органов.
— Тем не менее, меры принимать надо, жесткие и решительные, — подчеркнул он.
Неблагоприятную ситуацию, по словам Зася, провоцирует погоня за показателями и эту систему надо менять.
— Важно, чтобы руководитель любого уровня понимал, что если в его районе, к примеру, увеличится рост преступности, его никто за это с должности не снимет и наказывать не будет. Это повод для того, чтобы проанализировать ситуацию и принять меры. А вот если он при этом допустит какую-то фальсификацию или сокрытие, то наказан будет немедленно, поплатится должностью.
На вопрос ведущего, есть ли наказанные после совещания с участием президента, Станислав Зась ответил утвердительно, однако в подробности вдаваться не стал.
— Это очень важно, чтобы те конкретные эпизоды, проступки, которые озвучил глава государства, они не остались безнаказанными, не были замылены и, в принципе, этого не будет, — заверил глава Совбеза.
Совещание президента с силовиками прошло 20 августа. Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако, как отметил Зась, хоть таких случаев фиксируется много, это не стиль работы белорусских правоохранительных органов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)