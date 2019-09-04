37 второклашек, родители «потеряшки», что и кому дарил Маск, лучшие фото и ужи - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Школьные новости по-прежнему самые актуальные в эти дни. Ситуации не перестают удивлять: в одной минской школе во втором классе — 37 учеников (чиновники говорят: если хватает места, чтобы всех детей рассадить, то все в порядке), а вот в Могилеве все же отрыли 10-й класс , о закрытии которого заявили незадолго до начала учебного года. Скорее читайте, что еще случилось в среду, и смотрите наши лучшие фото августа .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Родители Юлии, которая потерялась в электричке 20 лет назад, рассказали , как все эти годы ждали и искали свою дочь. Отец Юли не помнит, что случилось в той электричке. Он уснул, а когда проснулся, ребенка рядом не было. «20 лет жили в горе, то попрекали друг друга, то поддерживали», — говорит мама девушки.









САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Александр Лукашенко во время урока в средней школе № 93 рассказал ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск. Пользователи бросились писать Маску в соцсетях, чтобы уточнить эту информацию. Мы пока посмотрели, что и кому Илон Маск дарил когда-либо .

ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск. Пользователи бросились писать Маску в соцсетях, чтобы уточнить эту информацию. Мы пока посмотрели, . К нам в студию пришли пары, у которых разница в возрасте 15 лет и больше. Очень позитивные и гармоничные союзы мы увидели. Смотрите душевное видео с рассказами семей , где один из партнеров старше другого, об отношении окружающих, сексе и страхе смерти.

и больше. Очень позитивные и гармоничные союзы мы увидели. Смотрите душевное , где один из партнеров старше другого, об отношении окружающих, сексе и страхе смерти. Изменились ли после «дела медиков» отношения между врачами и представителями бизнеса? Можно ли было раньше обойтись без взяток, почему тендеры закончились уголовными делами и что стало причиной выхода на белорусский рынок индийских и китайских препаратов? Об этом спросили у эксперта .

отношения между врачами и представителями бизнеса? Можно ли было раньше обойтись без взяток, почему тендеры закончились уголовными делами и что стало причиной выхода на белорусский рынок индийских и китайских препаратов? Об этом . В прошлом году правительство Туркменистана приняло решение не признавать дипломы зарубежных университетов , которые не входят в 1000 лучших в мировом рейтинге. Как это сказалось н наших вузах? Студенты из Туркменистана стали ориентироваться только на один белорусский вуз . Белорусские студенты тоже нередко уезжают учиться в другие страны. Наша героиня решила отправиться в Польшу за высшим образованием , «потому что в странах типа Англии учиться дорого, а в Беларуси не хотелось». Она уже закончила бакалавриат и осталась получать степень магистра. Девушка рассказала нам, сколько стоит обучение и какие есть особенности в варшавской жизни .

, которые не входят в 1000 лучших в мировом рейтинге. Как это сказалось н наших вузах? Студенты из Туркменистана стали . Белорусские студенты тоже нередко уезжают учиться в другие страны. Наша героиня решила , «потому что в странах типа Англии учиться дорого, а в Беларуси не хотелось». Она уже закончила бакалавриат и осталась получать степень магистра. Девушка рассказала нам, . Бесплатный интернет повсюду, выделенные полосы для общественного транспорта и отсутствие пробок, огромный выбор продуктов, овощные и фруктовые лавки вместо точек фастфуда. Так распрекрасно в Сиднее, куда из Беларуси переехала наша героиня. Но есть и ложка дегтя: аренда стандартной однокомнатной квартиры стоит 300−350 долларов в неделю, а поход в кино, например, — 20 долларов с человека.





О СПОРТЕ

Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. В Москве «зубры» уступили московским одноклубникам. Кстати, среди тренеров «зубров» теперь и знаменитый Михаил Грабовский , которому пришлось прервать карьеру игрока из-за травмы. Его отец Юрий Грабовский рассказал , зачем это Михаилу, как проходят его первые месяцы тренерства и что по этому поводу думает семья.

потерпело в Континентальной хоккейной лиге. В Москве «зубры» уступили московским одноклубникам. Кстати, среди тренеров «зубров» теперь и знаменитый , которому пришлось прервать карьеру игрока из-за травмы. Его , зачем это Михаилу, как проходят его первые месяцы тренерства и что по этому поводу думает семья. Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре со словачкой Викторией Кужмовой выиграла в четвертьфинале US Open у Габриэлы Дабровски и Сюй Ифань. И теперь в полуфинале парного разряда — три белоруски . Саснович и Кужмова сыграют против Виктории Азаренко и Эшли Барти. А еще теннисисток на US Open одели в урбан-стиле . Как вам наряды? Еще одна наша теннисистка Арина Соболенко написала эмоциональное письмо своему экс-тренеру, с которым недавно попрощалась. Письмо появилось в соцсетях, в нем девушка жалеет о принятом решении и говорит, что не хочет видеть рядом с собой никого другого.

Александра Саснович в паре со словачкой Викторией Кужмовой выиграла в четвертьфинале US Open у Габриэлы Дабровски и Сюй Ифань. И теперь в полуфинале парного разряда — . Саснович и Кужмова сыграют против Виктории Азаренко и Эшли Барти. А еще теннисисток на US Open . Как вам наряды? Еще одна наша теннисистка своему экс-тренеру, с которым недавно попрощалась. Письмо появилось в соцсетях, в нем девушка жалеет о принятом решении и говорит, что не хочет видеть рядом с собой никого другого. Огромные суммы тратят клубы на топовых футболистов. Мы проследили, как менялась трансферная стоимость игроков в последние 25 лет.

Все новости среды, 4 сентября

Кстати. Уже решили, как проведете выходные? Может, на Бреста">тысячелетие Бреста рванете? Там, кстати, у жителей изымают оружие , а тем, кого нет дома или кто не сдаст, могут опечатать квартиры. Если решили отправиться на Браславы, например, не удивляйтесь, если встретите ужей на каждом шагу, говорят, их слишком много развелось . А напоследок удивим вас очередным овощем-гигантом — посмотрите на огурец весом 20 кг . Хорошего дня!

Ваша редакция