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37 второклашек, родители «потеряшки», что и кому дарил Маск, лучшие фото и ужи - все за вчера

05.09.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Школьные новости по-прежнему самые актуальные в эти дни. Ситуации не перестают удивлять: в одной минской школе во втором классе — 37 учеников (чиновники говорят: если хватает места, чтобы всех детей рассадить, то все в порядке), а вот в Могилеве все же отрыли 10-й класс, о закрытии которого заявили незадолго до начала учебного года. Скорее читайте, что еще случилось в среду, и смотрите наши лучшие фото августа.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Родители Юлии, которая потерялась в электричке 20 лет назад, рассказали, как все эти годы ждали и искали свою дочь. Отец Юли не помнит, что случилось в той электричке. Он уснул, а когда проснулся, ребенка рядом не было. «20 лет жили в горе, то попрекали друг друга, то поддерживали», — говорит мама девушки.


  • Вы не забыли заплатить налог на недвижимость и землю за 2018 год? Около 20 тысяч человек все же не оплатили и задолжали в бюджет 1,8 миллиона рублей. штрафов выписали немало. Мы тем временем узнали у экспертов, как прошло лето на рынке жилой недвижимости, почем была продана самая дешевая квартира в Минске и чего ждать дальше. Кстати, теперь жильцы будут возмещать 50% затрат на повышение энергоэффективности дома. Выплаты будут производиться после завершения таких работ. Представьте себе, сейчас уже дом можно заказать на… Amazon. Приходит он в разобранном виде, но производители уверяют, что двое взрослых людей могут собрать его за восемь часов.

  • Александр Лукашенко потребовал проконтролировать принятые меры по негативным фактам, которые были озвучены на «историческом совещании» с силовиками. «Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется, недопустимо», — пояснил глава Совбеза Станислав Зась. По его словам, уже есть наказанные.

  • Вы помните дело экс-главы ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича? Там множество эпизодов: масштабные поборы с магазинов и комбинатов школьного питания продолжались в 2013—2017 годах, до задержания Барисевича. Вчера огласили приговор по второму делу. На скамье подсудимых кроме Барисевича — экс-заведующий комбинатом школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик, его жена, кладовщик КШП Лариса Рослик и экс-главбуха и замглавы КШП Ленинского района Александру Мамотюк. Все получили сроки. После приговора остались вопросы о судьбе 16-летней дочери Рослик, которая осталась без попечения родителей.


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Александр Лукашенко во время урока в средней школе № 93 рассказал ученикам, что автомобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск. Пользователи бросились писать Маску в соцсетях, чтобы уточнить эту информацию. Мы пока посмотрели, что и кому Илон Маск дарил когда-либо.
  • К нам в студию пришли пары, у которых разница в возрасте 15 лет и больше. Очень позитивные и гармоничные союзы мы увидели. Смотрите душевное видео с рассказами семей, где один из партнеров старше другого, об отношении окружающих, сексе и страхе смерти.
  • Изменились ли после «дела медиков» отношения между врачами и представителями бизнеса? Можно ли было раньше обойтись без взяток, почему тендеры закончились уголовными делами и что стало причиной выхода на белорусский рынок индийских и китайских препаратов? Об этом спросили у эксперта.
  • В прошлом году правительство Туркменистана приняло решение не признавать дипломы зарубежных университетов, которые не входят в 1000 лучших в мировом рейтинге. Как это сказалось н наших вузах? Студенты из Туркменистана стали ориентироваться только на один белорусский вуз. Белорусские студенты тоже нередко уезжают учиться в другие страны. Наша героиня решила отправиться в Польшу за высшим образованием, «потому что в странах типа Англии учиться дорого, а в Беларуси не хотелось». Она уже закончила бакалавриат и осталась получать степень магистра. Девушка рассказала нам, сколько стоит обучение и какие есть особенности в варшавской жизни.
  • Бесплатный интернет повсюду, выделенные полосы для общественного транспорта и отсутствие пробок, огромный выбор продуктов, овощные и фруктовые лавки вместо точек фастфуда. Так распрекрасно в Сиднее, куда из Беларуси переехала наша героиня. Но есть и ложка дегтя: аренда стандартной однокомнатной квартиры стоит 300−350 долларов в неделю, а поход в кино, например, — 20 долларов с человека.


О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» потерпело очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге. В Москве «зубры» уступили московским одноклубникам. Кстати, среди тренеров «зубров» теперь и знаменитый Михаил Грабовский, которому пришлось прервать карьеру игрока из-за травмы. Его отец Юрий Грабовский рассказал, зачем это Михаилу, как проходят его первые месяцы тренерства и что по этому поводу думает семья.
  • Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре со словачкой Викторией Кужмовой выиграла в четвертьфинале US Open у Габриэлы Дабровски и Сюй Ифань. И теперь в полуфинале парного разряда — три белоруски. Саснович и Кужмова сыграют против Виктории Азаренко и Эшли Барти. А еще теннисисток на US Open одели в урбан-стиле. Как вам наряды? Еще одна наша теннисистка Арина Соболенко написала эмоциональное письмо своему экс-тренеру, с которым недавно попрощалась. Письмо появилось в соцсетях, в нем девушка жалеет о принятом решении и говорит, что не хочет видеть рядом с собой никого другого.
  • Огромные суммы тратят клубы на топовых футболистов. Мы проследили, как менялась трансферная стоимость игроков в последние 25 лет.

Все новости среды, 4 сентября

Кстати. Уже решили, как проведете выходные? Может, на Бреста">тысячелетие Бреста рванете? Там, кстати, у жителей изымают оружие, а тем, кого нет дома или кто не сдаст, могут опечатать квартиры. Если решили отправиться на Браславы, например, не удивляйтесь, если встретите ужей на каждом шагу, говорят, их слишком много развелось. А напоследок удивим вас очередным овощем-гигантом — посмотрите на огурец весом 20 кг. Хорошего дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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