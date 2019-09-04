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Минчанин приревновал супругу и поцарапал машину ее подруги

05.09.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию поступило сообщение от жителей дома, расположенного на переулке Ученическом. Они рассказали о том, что на парковке неизвестный мужчина царапает автомобиль Mercedes-Benz C220. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

Прибывшие сотрудники милиции выяснили, что поврежденный автомобиль принадлежит 48-летней жительнице столицы. Она рассказала, что на время дала свою машину подруге. Поговорив с подругой потерпевшей, милиционеры установили предполагаемого хулигана — им оказался 53-летний муж подруги.

Женщина рассказала, что в тот день, выйдя из дома она заметила своего мужа, с которым в данный момент пытается развестись. Подойдя к супругу, минчанка стала с ним обсуждать особенности бракоразводного процесса, однако разговор зашел в тупик и пара разругалась. После разговора женщина пошла к автомобилю подруги.

— Увидев, что у супруги появился новый автомобиль, 53-летний минчанин предположил, что эту машину ей подарил другой мужчина. Это разозлило фигуранта, и он стал царапать машину ключами. В итоге из-за бездумного поступка 53-летнему злоумышленнику придется уплатить ущерб в размере 1800 рублей, — сообщили в милиции.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. В настоящий момент материал проверки передан Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

 
 
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Увидев, что у супруги появился новый автомобиль, 53-летний минчанин предположил, что эту машину ей подарил другой мужчина. Это разозлило фигуранта, и он стал...
 
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