«Дети и похороны?» В Браславе рядом с садиком хотят открыть ритуальный зал, местные против

Источник материала: Tut.by

В Браславе индивидуальный предприниматель выкупила здание местного райпо-банкрота и планирует открыть там ритуальный зал. Но жители улицы Энгельса против появления такого объекта по соседству с жилыми домами и детсадом. Более 100 горожан подписали обращение в райисполком. Однако местные власти не видят причин для отказа предпринимателю в открытии точки ритуальных услуг.



Улица Энгельса в Браславе. Слева — здание, где планируют открыть ритуальный зал. Справа, через дорогу — дом семьи Павлюкевич. Фото предоставлено Светланой Павлюкевич

— Мы с мужем и детьми (сыну — 5 лет, дочке — 2 года) живем на улице Энгельса. Это одна из первых улиц в городе, поэтому она узкая, шириной 6,6 метра. И дома буквально «налеплены» друг на друга, — рассказывает жительница Браслава Светлана Павлюкевич. — Напротив нашего дома находились магазины райпо. Но недавно оно обанкротилось, и одно из зданий — на Энгельса, 15 — выкупила предприниматель. Мы узнали, что там откроется ритуальный зал для отпевания умерших и прощания с ними.

Молодая женщина поясняет: дом, в котором живет ее семья, находится примерно в 13-ти метрах от здания, где планируют открыть ритуальный сервис:

— Выходит, люди будут прощаться с покойными буквально у меня под окнами. Поставить же забор возле бывшего здания райпо невозможно: выход со ступенек — даже не на тротуар, а прямо на дорогу.



Фото предоставлено Светланой Павлюкевич



Фото предоставлено Светланой Павлюкевич

С другой стороны здания на Энгельса, 15 находятся ясли-сад № 2.

— Кто-то может сказать: это жизнь, и что тут такого — ритуальная контора по соседству с домами? Но поставьте себя на наше место: вряд ли вы захотите, например, отмечать дни рождения под звуки похоронного марша. Вот и мы с мужем, наши соседи и родители многих воспитанников садика не хотим видеть такую картину. А тем более — чтобы ее видели наши дети, — говорит Светлана Павлюкевич.

Более 100 жителей Браслава подписались под обращением в райисполком, что они не согласны с появлением ритуального сервиса на улице Энгельса.



Фото предоставлено Светланой Павлюкевич

«На нашей узенькой улочке практически нет места для игры детей, детской площадки. Придомовые участки тоже все мизерные. Дети в основном играют возле дома на Энгельса, 15», — отмечается в письме.

По мнению браславчан, похоронные процессии будут мешать не только жителям улицы Энгельса, но и прохожим — в частности, туристам, которые идут на Замковую гору.

Подписавшие обращение горожане считают, что ритуальный зал нужен Браславу, но он должен находиться подальше от жилых домов, школ и садиков.



Фото предоставлено Светланой Павлюкевич



Фото предоставлено Светланой Павлюкевич

В ответе местных властей разъясняется, что магазины ритуальных услуг, похоронные бюро нельзя размещать в помещениях, которые являются источниками вредных веществ, шума и вибрации в размерах, превышающих установленные нормативы. При этом здание на Энгельса, 15 — нежилое, его окна будут наглухо закрыты и звукоизолированы, что позволит не пропускать шум. Траурные оркестры же среди перечня будущих услуг ИП не предусмотрены.

Законных оснований для запрета предпринимателю осуществления ритуальных услуг нет, заключает райисполком.

Открытие ритуального зала вызвало в райцентре резонанс, активно обсуждалось в соцсетях. В публикации в местной газете психолог Ольга Левша разъясняет , что такой объект — важная часть современной городской инфраструктуры:

— На сегодняшний день использование квартир для прощания с умершим сохраняется лишь в небольших городах и поселках городского типа, где не оборудованы специальные помещения. Ритуальные залы в городе — такая же необходимая часть инфраструктуры, как продуктовый магазин или банковское отделение. Если в деревне устроить поминки можно в собственном доме, то в квартире это очень сложно. Люди прекрасно понимают, как тяжело спускать покойного, скажем, с пятого этажа. Видимо, более цивилизованно будет, если умершего подготовят к похоронам в специальном помещении.

Думаю, не стоит бояться соседства с ритуальным залом. Во-первых, это отдельное закрытое помещение, во-вторых, половина Браслава — это частная жилая застройка, и вероятнее всего, по устоявшейся традиции, люди по-прежнему будут провожать родных в последний путь из своих домов. Поэтому встречи с ритуальной процессией на улице Энгельса вряд ли будут частыми.

Психолог советует, как объяснять детям, что такое смерть:

— Дети горюют в ответ на наше горе, пугаются в ответ на наш страх. Поэтому взрослому человеку необходимо следить за своими реакциями, чтобы не испугать детей. Ребенок будет чувствовать себя психологически защищенным тогда, когда родитель оценивает окружающую ситуацию адекватно. Если на глазах у малыша идет похоронная процессия, он видит много слез и горя, не стоит «заминать» этот момент, лучше объяснить, что именно сейчас происходит. Как? Дайте ребенку столько информации, сколько он запрашивает. Отвечайте ровно на то, о чем он спрашивает. В западных и американских фильмах, объясняя, что такое смерть, родители часто говорят детям: «Он ушел на небо». И этого ответа чаще всего бывает достаточно, чтобы удовлетворить детское любопытство.