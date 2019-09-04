ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский театр кукол на Ленина открылся после реконструкции

05.09.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 сентября в Бресте открылся после реконструкции театр кукол на улице Ленина, пишет Zarya.by.


Порядка 400 «квадратов» сцены, современные осветительная система и «механика», артистические и технические комнаты, гримерные, бутафорские — здесь теперь все условия для комфортной работы.


Безусловно, в приоритете — удобство маленьких театралов: большой зрительный зал на 233 места оборудован креслами-трансформерами, есть малых зал на 70 мест с отличным обзором сцены. Но прежде чем погрузиться в волшебный мир спектакля, малыши уже будут под огромным впечатлением: неповторимый внешний облик и внутреннее убранство театра кукол создают удивительную атмосферу сказки и волшебства буквально с порога.


Однако современное трехэтажное здание брестских кукольников — больше чем театр: оно представляет собой многофункциональный культурный комплекс, который на общей площади более 10 тысяч квадратных метров вмещает непосредственно театр, а также помещения для детских творческих студий, несколько кафе и выставочное пространство, в перспективе — игровая комната и театральный музей.


Совсем скоро в стенах театра кукол будет многолюдно: в рамках празднования 1000-летия Бреста здесь пройдет международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап».

А первым спектаклем на сцене нового театра стала постановка «Сотников» по мотивам повести Василия Быкова — работа режиссера Руслана Кудашова.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порядка 400 «квадратов» сцены, современные осветительная система и «механика», артистические и технические комнаты, гримерные, бутафорские - созданы все условия...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанин приревновал супругу и поцарапал машину ее подруги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика