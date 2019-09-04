Брестский театр кукол на Ленина открылся после реконструкции

Источник материала: Tut.by

4 сентября в Бресте открылся после реконструкции театр кукол на улице Ленина, пишет Zarya.by.





Порядка 400 «квадратов» сцены, современные осветительная система и «механика», артистические и технические комнаты, гримерные, бутафорские — здесь теперь все условия для комфортной работы.





Безусловно, в приоритете — удобство маленьких театралов: большой зрительный зал на 233 места оборудован креслами-трансформерами, есть малых зал на 70 мест с отличным обзором сцены. Но прежде чем погрузиться в волшебный мир спектакля, малыши уже будут под огромным впечатлением: неповторимый внешний облик и внутреннее убранство театра кукол создают удивительную атмосферу сказки и волшебства буквально с порога.





Однако современное трехэтажное здание брестских кукольников — больше чем театр: оно представляет собой многофункциональный культурный комплекс, который на общей площади более 10 тысяч квадратных метров вмещает непосредственно театр, а также помещения для детских творческих студий, несколько кафе и выставочное пространство, в перспективе — игровая комната и театральный музей.





Совсем скоро в стенах театра кукол будет многолюдно: в рамках празднования 1000-летия Бреста здесь пройдет международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап».

А первым спектаклем на сцене нового театра стала постановка «Сотников» по мотивам повести Василия Быкова — работа режиссера Руслана Кудашова.



