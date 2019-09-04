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Молодые родители и полуторагодовалый малыш отравились поганками в Кобрине. Все в тяжелом состоянии

05.09.2019 08:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 сентября в Кобрине молодые родители с ребенком детсадовского возраста собирали грибы в кобринском парке. Семейная пара думала, что это «зеленушки». Дома они приготовили грибы, как выяснилось позже, — бледные поганки. С сильнейшим отравлением всю семью с ребенком доставили в больницу, сообщает Кобрин Сити.


Бледная поганка

Ребенку — полтора годика, родителям 22 и 24 года. К врачам они обратились самостоятельно. С учетом тяжести состояния для дальнейшего обследования и лечения родители были переведены в Брестскую областную больницу, а ребенок — в областную детскую больницу.

Для оказания медицинской помощи семье были задействованы специалисты областного и республиканского уровня, сообщает Кобрин Сити.

Как отличить бледную поганку от съедобных грибов

Шляпка бледной поганки может быть окрашена как в белый, так и в серо-зеленый цвет, а с течением времени и вовсе принимать устойчивый серый оттенок. Поэтому не разбирающиеся в грибах люди часто принимают именно этот вид грибов за шампиньоны или сыроежки.

Отличительные признаки бледной поганки:

  • в отличие от шампиньона и зеленушки, пластинки под шляпкой не изменяют цвет, оставаясь белыми даже у взрослого гриба;
  • характерный поясок, своеобразное кольцо на ножке, а также присутствие вольвы в виде пленчатого мешочка, расположенного у основания ножки, который достигает в ширину от 3 до 5 см.

Не рекомендуется производить срез грибов прямо под шляпку, так как при этом можно не заметить характерных внешних особенностей свойственных бледной поганке — пленчатого кольца и вольвы.

Яд поганки сильнее яда кобры и гюрзы

— Яд поганки сильнее яда кобры и гюрзы, — рассказали в Кобринском зональном ЦГиЭ. — Коварство же бледной поганки заключается в том, что несколько часов после употребления ее в пищу отсутствуют видимые признаков отравления. Никаких тревог, никакого беспокойства. Вкус у бледных поганок сладкий и в грибном блюде этот смертельно ядовитый гриб не отличить от хороших грибов. А в это время яд делает свое дело. Позже, когда яд попадет в мозг человека, появляются грозные признаки отравления: тошнота, неукротимая рвота, внезапные резкие боли в животе, слабость, судороги, головная боль, нарушение зрения. Это может начаться и через 10−12 часов после еды, и через сутки.

В 90% случаев отравление бледной поганкой приводит к смертельному исходу, говорят врачи.

В нашей стране насчитывается приблизительно 25 видов явно ядовитых грибов. Особое место по сложности протекания и возможным последствиям занимает отравление бледной поганкой. Яд бледной поганки не разрушается под влиянием высоких температур, заморозки, высушивания.

 
 
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В 90% случаев отравление бледной поганкой приводит к смертельному исходу, говорят врачи. Яд поганки сильнее яда кобры и гюрзы.
 
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