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В Бресте во время празднования 1000-летия ограничат продажу алкоголя и пива
05.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На время празднования в Бресте ограничили продажу алкоголя и пива,
Алкоголь и пиво в Бресте не будут продавать 7 и 8 сентября, когда город будет отмечать 1000-летие. Правда, ограничения будут действовать не круглосуточно, а с 9 утра до 9 вечера.
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Такое решение приняли городские власти.
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