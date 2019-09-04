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В Бресте во время празднования 1000-летия ограничат продажу алкоголя и пива

05.09.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На время празднования в Бресте ограничили продажу алкоголя и пива, сообщает Брестская газета со ссылкой на горисполком.

Алкоголь и пиво в Бресте не будут продавать 7 и 8 сентября, когда город будет отмечать 1000-летие. Правда, ограничения будут действовать не круглосуточно, а с 9 утра до 9 вечера.

 
Теги: Брест
 
 
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