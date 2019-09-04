«Приходят подержаться за руку на удачу». Как могилевчанин выиграл авто, просто сходив в магазин

Источник материала: Tut.by

Александру Барсукову — 32 года. Большую часть своей жизни он провел в Могилеве и уезжать не планирует. Тут есть все, что ему необходимо: близкие люди и любимая работа. Да и сам город, по словам Александра, сильно изменился за последние годы. Жить и отдыхать в нем стало приятнее. Вот мужчина и начал строить в Могилеве квартиру с видом на Днепр. А месяц назад еще и машину выиграл. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Когда в работе нет застоя, это интересно»

В первый класс Александр пошел в Быхове. В то время там жили и работали его родители. Но отца, сотрудника милиции, перевели в областной центр — так Барсуковы всей семьей перебрались в Могилев. Школу Александр заканчивал здесь. Тут получил и первое высшее образование в Белорусско-Российском университете.



Александр Барсуков

— В этом городе я провел большую часть детства. Здесь все мои друзья, семья, поэтому у меня никогда не возникало желания уехать, — говорит Александр.

С 2008 года Александр работает в «Могилевэнерго». За десять лет с хвостиком дослужился до ведущего инженера по технической службе. Мужчина признается: ему нравится работа.

— Все в городе, что связано с электричеством и теплом, — наше. Каждый день происходит что-то новое — это интересно, нет застоя, — утверждает он.





Чтобы быть еще полезнее на своем месте, мужчина решил повысить квалификацию и поступил в минский «Газ-Институт». Но на этом обучение не закончится: герой уже задумывается, куда пойти получать образование дальше. Когда есть желание и возможность учиться, нужно это делать, уверен наш собеседник.

Сейчас Александр строит «двушку» в Могилеве. Квартира находится недалеко от центра, прямо из окон можно любоваться Днепром.

— Большой плюс квартиры — ее расположение: удобно выбираться на прогулки, да и до работы доехать просто. Осталось доделать ремонт (положить ламинат и поклеить обои) — и Новый год, надеюсь, будем встречать вместе с моей девушкой Дарьей на новом месте.

«Никогда не надеялся выиграть»

Выигранная «Джили» — не первая машина Александра. За 14 лет водительского стажа мужчина успел поездить на Opel, BMW и Skoda Octavia. Последнюю, к слову, планировал продать, чтобы закончить ремонт в квартире. Думал, какое-то время придется пожить без авто, но все повернулось иначе.





— Я никогда не надеялся выиграть, даже за результатами розыгрышей особо не следил. Давным-давно зарегистрировал карточку «Евроопта» и предъявлял на кассе. Вдруг захотели с Дашей чай со сладеньким попить, купили шоколадку. А она оказалась «с сюрпризом», — рассказывает мужчина.

О том, что он выиграл автомобиль, Александр узнал в обычный трудовой вторник. Вернулся домой с работы, стал заниматься бытовыми делами. В тот вечер к паре пришел мастер устанавливать стиральную машину, Дарья и Александр внимательно слушали его объяснения. И тут зазвонил телефон.

— На экране высветилось «Удача в придачу!», я немного насторожился, — вспоминает он. — Все-таки не каждый день звонят с прямых эфиров. Разговор был недолгим: связь прервалась. Но только я положил трубку — мне позвонила тетя. Она следит почти за каждой трансляцией.





В свою удачу мужчина поверил не сразу. Да и все вокруг были в шоке: девушка, тетя и родители. Даже сантехник! Больше всех удивлялась мама Александра.

— Она примчалась в тот же день после работы, — смеется победитель. — Эмоций было больше, чем у меня. Отец позвонил, говорит: «Это что, какой-то розыгрыш?» Он у меня суровый. Вышел недавно на пенсию — много времени проводит на даче, ходит на охоту, помидоры выращивает и курочек держит.

«Приходят на удачу подержать за руку»

На работе Александр решил особо не распространяться о выигрыше: зачем хвастаться? Но коллеги сами все узнали — многие из них, как оказалось, регулярно смотрят трансляции розыгрышей. Так что уже утром следующего дня его принялись поздравлять.

— Честно говоря, даже не думал, что столько людей следят за игрой, — удивляется собеседник. Некоторые знакомые, к слову, даже приходили подержать его за руку, чтобы «заразиться» удачей.





Прошел месяц, как Александр забрал новую машину, но поздравляют его до сих пор. Мужчину это немного смущает: «Иногда кажется, тебя весь Могилев знает».

«Машина есть, квартира есть, осталась дача»

Авто, уверен Александр, он выиграл очень кстати. Герой любит вместе с друзьями выбираться с палатками за город. А на новой большой машине ехать удобнее и проще.

— В далекое путешествие, как в Карелию этим летом, я на ней, наверное, не отправлюсь: чем длиннее расстояние, тем больше вещей нужно с собой брать, а машина не резиновая. Но на Браславские озера или куда-нибудь на Витебщину — почему нет? — рассуждает Александр.

Мужчина так любит природу, что старается выбираться из города почаще. Даже мечтает построить загородный дом. Большие хоромы, говорит, ему не нужны — главное, чтобы с лужайкой, куда можно было бы приехать отдохнуть от городской суеты.





— А когда выехать на природу возможности нет, я люблю прогуляться по Могилеву, — вновь проявляет патриотизм Александр. — Можно просто пройтись по пешеходной улице, можно в драмтеатр сходить, в кафе посидеть. Сейчас в Могилеве многое строится, ремонтируется. В центре города обустроили красивую набережную, сделали детские площадки. Отремонтировали дороги, расширили автомобильный мост, постоянно открываются новые заведения. Люди стали активнее выходить из своих нор и общаться друг с другом. Это круто!

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