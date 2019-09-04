…И непременно улыбнуться

Источник материала: Радзiма





Дни рождения бывают не только у людей, но и у целых структур, предприятий, учреждений. Свой день рождения в 28-й раз отметил 3 сентября Белагропромбанк. Это возраст зрелости и активной деятельности, за эти годы в банке уже сложились свои традиции, появились достижения, выработана своя стратегия развития. Как невозможно сегодня представить банковского сообщества нашей страны без Белагропромбанка, так невозможно представить Белагропромбанк без добросовестных и компетентных сотрудников. Именно такие и работают в Центре банковских услуг № 615 в г. п. Глуске региональной дирекции по Могилёвской области ОАО «Белагропромбанк». В этом уверена специалист отдела розничных продаж ЦБУ Ирина Харлап, а его начальник Ольга Коранькова одним из наиболее опытных, старательных и ответственных сотрудников центра называет как раз Ирину Антоновну Харлап. И это не удивительно, ведь общий стаж ее работы в банковской системе — 28 лет. В глусском отделении БАПБ она уже 12 лет, работала на разных участках, всегда была востребована и везде справлялась со своими обязанностями. Успешно справляется с ними и сейчас. Эту миловидную женщину клиенты банка видят в одной из касс, где она принимает платежи, оформляет вклады, страховки, переводы, выполняет другие расчетно-кассовые операции по обслуживанию физических и юридических лиц.

Работа с людьми всегда непростая, говорит Ирина Антоновна, но когда видишь человека, сразу понимаешь, как именно с ним надо общаться: кому-то говорить медленнее, кому-то повторить, кому-то напомнить, но всем надо непременно улыбнуться, на людей это всегда действует положительно, а когда приглашаешь приходить еще, как правило, улыбаются в ответ, благодарят и действительно приходят. Причем не только местные жители, но и те, кто приезжает в Глуск на отдых, по делам. Вообще же Ирина Антоновна уверена, что большинство клиентов настроено позитивно, с ними приятно работать, а небольшой коллектив своего ЦБУ считает просто замечательным, молодым и красивым. Более того, уверена, что именно за молодыми работниками надо тянуться, брать с них пример, они активные, позитивные, быстро схватывают новое. Кстати, о новом. Как рассказала Ирина Харлап, в сентябре в их банке появится открытое рабочее место — на зале, где банковский работник будет помогать клиентам, давать консультации по вкладам, платежам через инфокиоск и другим востребованным операциям — чтобы люди, в том числе пожилые, ориентировались в банковских услугах и умели ими воспользоваться. Белагропромбанк действительно не стоит на месте, что называется, держит руку на пульсе современных технологий, ожиданий и требований своих клиентов. И с такими опытными работниками и профессионалами, как Ирина Харлап и ее коллеги, это делать можно, несложно, это получается. Пусть так будет и дальше.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ