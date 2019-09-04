Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод, власти требуют вернуть в бюджет области

Источник материала: Tut.by

Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод под Брестом, власти требуют вернуть в бюджет области. Речь идет о 5,7 млн рублей, сообщает «Радыё Свабода».





«Они не выполнили свою часть договора, и Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода начальник комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко. — Договор закончился 31 июля, никто его продлевать не будет».

По словам Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного, в частности, на аккумуляторный завод было выделено 5,7 млн рублей — и именно их исполком сейчас требует вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях на эту сумму пока ничего не известно.

По словам брестского чиновника, вернуть деньги в бюджет области «АйПауэр» должен до 14 сентября — иначе облисполком обратится в суд. Тогда к 5,7 млн могут добавиться штрафы и пени.

Договор на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома между областными властями и ООО «АйПауэр» был заключен 25 октября 2016 года, поясняли TUT.BY в пресс-службе 1АК-Group. Его предметом является реализация проекта «Строительство аккумуляторного завода».

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал , что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.