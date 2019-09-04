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Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод, власти требуют вернуть в бюджет области
05.09.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод под Брестом, власти требуют вернуть в бюджет области. Речь идет о 5,7 млн рублей,
«Они не выполнили свою часть договора, и Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода начальник комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко. — Договор закончился 31 июля, никто его продлевать не будет».
По словам Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного, в частности, на аккумуляторный завод было выделено 5,7 млн рублей — и именно их исполком сейчас требует вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях на эту сумму пока ничего не известно.
По словам брестского чиновника, вернуть деньги в бюджет области «АйПауэр» должен до 14 сентября — иначе облисполком обратится в суд. Тогда к 5,7 млн могут добавиться штрафы и пени.
Договор на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома между областными властями и ООО «АйПауэр» был заключен 25 октября 2016 года, поясняли TUT.BY в пресс-службе 1АК-Group. Его предметом является реализация проекта «Строительство аккумуляторного завода».
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Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод, власти требуют вернуть в бюджет области
Вернуть деньги в бюджет области «АйПауэр» должен до 14 сентября - иначе облисполком обратится в суд.
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