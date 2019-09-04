ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод, власти требуют вернуть в бюджет области

05.09.2019 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стало известно, сколько денег, выделенных на аккумуляторный завод под Брестом, власти требуют вернуть в бюджет области. Речь идет о 5,7 млн рублей, сообщает «Радыё Свабода».


«Они не выполнили свою часть договора, и Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода начальник комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко. — Договор закончился 31 июля, никто его продлевать не будет».

По словам Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного, в частности, на аккумуляторный завод было выделено 5,7 млн рублей — и именно их исполком сейчас требует вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях на эту сумму пока ничего не известно.

По словам брестского чиновника, вернуть деньги в бюджет области «АйПауэр» должен до 14 сентября — иначе облисполком обратится в суд. Тогда к 5,7 млн могут добавиться штрафы и пени.

Договор на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома между областными властями и ООО «АйПауэр» был заключен 25 октября 2016 года, поясняли TUT.BY в пресс-службе 1АК-Group. Его предметом является реализация проекта «Строительство аккумуляторного завода».

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал, что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

Читайте также

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вернуть деньги в бюджет области «АйПауэр» должен до 14 сентября - иначе облисполком обратится в суд.
 
Новости дня
Новости общества
 
Безволие ведет в бездну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика