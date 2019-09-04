На учебу, как в храм, надо приходить с чистыми помыслами - Лукашенко потребовал усилить дисциплину в школе

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Глава государства констатировал, что дисциплина в школе сильно упала, поэтому министру образования, губернаторам и мэру Минска поставлена задача принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - подчеркнул Президент. Глава государства обратил внимание, что соблюдение дисциплины должно быть нацелено именно на то, чтобы дети в школе занимались получением знаний, ответственны за это прежде всего учителя и руководство школ.

"Организуйте таким образом ребят, чтобы ваша школа была и впредь такой новой и красивой", - сказал Президент, обращаясь к собравшимся на торжественное открытие школы №93 Минска. "Это касается всех", - добавил он.