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Безволие ведет в бездну

05.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наркомания — это состояние хронического отравления организма, при котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику.

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта, что приводит к потере контроля над собой и утрате чувства реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает казаться, что он может выпрыгнуть из окна и полететь по воздуху, и т.д.

В процессе регулярного употребления наркотиков эйфория сменяется жесткой физической зависимостью — человек употребляет наркотики не столько ради эйфории, сколько из страха подвергнуться ломке — крайне тяжелому и болезненному состоянию, сопутствующему возврату организма к нормальной деятельности. При внезапном отрыве от приема наркотика возникают беспокойство, бессонница, депрессия, могут быть судороги в конечностях и т.д. В подобном состоянии человек готов на любой поступок, лишь бы добыть денег на новую дозу наркотического вещества. Наркоманы из-за этого совершают много преступлений.

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и тканей. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков живут не больше 10 лет.

Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь — СПИД, гепатит и другие.

Чтобы не стать наркоманом, нужно избегать плохой компании, никогда не общаться с теми, кто уже употребляет наркотики. Особенно следует избегать тех людей, которые предлагают попробовать наркотические вещества бесплатно. Ни в коем случае нельзя пробовать наркотики хотя бы один раз.

От сложившейся ситуации страдают родственники наркомана. Как же им поступать в этой ситуации? Прежде всего — постараться как можно скорее понять, что близкий человек попал в страшную зависимость, после чего постараться убедить его обратиться за квалифицированной помощью.

Самим членам семьи также необходима психологическая помощь. Не стесняйтесь! Вы можете позвонить по телефону 5-16-24 и получить психологическую помощь либо обратиться лично по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115а, каб. № 14.

Запомните: пристраститься к наркотикам можно даже после одного укола!

Марина Шевчук,

специалист по социальной работе

ГУ «Несвижский РТЦСОН».

 


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Наркомания — это состояние хронического отравления организма, при котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику. Человек в состоянии...
 
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