|
«Едят отдельно, блюда разные». Родители рассказали о школьных обедах для льготников и платников
05.09.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Питание ученикам оплачивают родители, а некоторым, в том числе детям из многодетных семей, эти расходы компенсирует государство — для них оно бесплатное. В итоге ограничение по стоимости приводит к тому, что блюда, которые, например, предлагают льготникам, отличаются о тех, что подают остальным ученикам. 2 сентября, посещая школу № 93 в Минске, президент
— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! — подчеркнул Александр Лукашенко.
После выступления президента появилась информация, что рацион для школьников, чьи родители платят за питание и чьи нет, планируют сделать одинаковым. С вопросами, когда это произойдет, каких перемен ждать, TUT.BY обратился в Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома, там ответили: пока без комментариев. Как удалось узнать, сейчас специалисты прорабатывают эту тему. Более детальная информация появится к концу следующей недели.
Ранее в отделе воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома
Что касается детей, которые питаются за счет бюджета, то здесь суммы примерно такие же. Как стало известно TUT.BY, обед для учеников 6−10 лет должен стоить не более 2,11 рубля, 11−13 лет — 2,33 рубля, 14−17 лет — 2,44 рубля. Если школьник получает и завтра, и обед, то суммы такие: 6−10 лет — 3,15 рубля, 11−13 лет — 3,53 рубля, 14−17 лет — 3,71 рубля.
— В нашей школе все дети, не важно платят их родители за питание или нет, обедают вместе, — рассказывает Ольга, педагог одной из минских школ. — Кроме того, бесплатники получают еще и завтрак. Утром им могут подавать кашу и сосиску, запеканку, фрукты по сезону.
По словам Ольги, для детей, которые платят за питание, один обед в их школе обходится примерно в 2,4−2,8 рубля.
В школе, где учатся дети минчанки Натальи (по просьбе героини имя изменено) ситуация другая. Там ученики, которые платят за питание, и те, кто питается бесплатно, не только едят разные блюда, но и ходят в столовую на разных переменах.
— У меня трое детей. Двое из них школьники, — описывает свою семью мама. — Поесть во время занятий им предлагают дважды: утром — завтрак, днем — обед. Завтрак всегда после первого урока, но сыновья на него не ходят. Они едят дома и к этому времени еще не голодны. Обедают они — после шестого урока. А дети, чьи родители оплачивают питание, — после третьего. Блюда у них тоже могут отличаться. Помню, как ребенок описывал, что у платников был шашлычок, а у них — каша и сосиска. Или еще случай: платникам дали на десерт вафельки, а нашим — нет. Ясно, мы и сами можем эти вафли купить. Но детям обидно.
Есть и вторая проблема. В классе одного из сыновей Натальи шесть или семь бесплатников. Все — дети из семей среднего и высокого достатка, поэтому родители даже сами хотят платить за питание. В неделю это примерно 12,50−15 рублей — сумма для них вполне посильная.
— Мы поднимаем этот вопрос на каждом родительском собрании, — продолжает собеседница. — Но, как объяснила нам учительница, это не возможно. У каждого ребенка — неважно, льготник он или нет, — в школе есть свой счет, куда зачисляются деньги за обеды. Но у бесплатников ситуация такая: даже если я буду забрасывать туда деньги, списывать их не станут.
Есть вариант, говорит Наталья, давать сыновьям наличку, чтобы они сами покупали обеды в столовой. Но стоять в очередях и есть отдельно от класса — тоже неудобно.
— Думаю, мы могли бы отказаться от бесплатного питания, но классные просят, чтобы дети оформляли бесплатное питание и обязательно ходили в столовую. Говорят, если в классе есть льготники, но они не питаются в столовой, у ним — педагогам, есть претензии, — говорит Наталья. — Идея бесплатного питания — хорошая, ведь для многих семей — это действительно важная поддержка. Но лично моей семье такая система не совсем подходит.
В школе, где учится второклашка минчанки Анастасии, с этим проще. Если льготник хочет питаться за свои деньги, вопросов нет.
— Дочь рассказывала, что в прошлом году места у льготников всегда были в начале стола, там их ждали свои порции, — говорит многодетная мама Анастасия. — Мы посчитали — это дискриминация, и решили платить. К нашему выбору классная отнеслась спокойно. В школе у нас практика такая: родители, у которых есть желание и основание, чтобы дети кушали бесплатно, пишут заявление и прилагают нужные документы. Если заявления нет, то платите — и все.
Еда у платников и льготников, продолжает Анастасия, отличалась незначительно. Например, у первых сок, у вторых — чай. При этом в месяц набегала сумма в 50−70 рублей.
— В классе на такой шаг пошли только мы. Остальные бесплатники сразу тоже хотели, но так и не довели эту идею до конца.
Нынешней осенью Анастасия все-таки подала документы на бесплатное питание. Все же 50−70 рублей в месяц — немалые деньги. Да и ситуация — быть в столовой не таким, как все, с их дочкой вряд ли случится. В ее классе оказалось много льготников.
— Пока дочка ела в школе всего два дня (общались мы 4 сентября. — Прим. TUT.BY). Говорит, порции у всех одинаковые, — описывает меню Анастасия. — Но, если ситуация изменится и ребенку будет некомфортно, придется оформлять документы и снова платить.
Чтобы понять, как обстоит ситуация в регионах, мы обратились в главное управление образования Гродненского облисполкома. Там сообщили: в школах области рацион у всех детей один и кушают дети из одного класса вместе. Об этом же говорят и в главном управлении образования Гомельского облисполкома.
— Сейчас технологи разрабатывали двухнедельный рацион и они не разделяли детей. У нас все получают одинаковый комплекс, — пояснили в управлении. — Отмечу, у нас считается радиационная зона, поэтому сумма, которую выделяют на питание, идет немного больше, чем в регионах, где такого статуса нет.
— У нас сегодня была рыбная котлета, пюре, яблоко и сок, — описывает школьный обед Александра, 10-классница из многодетной семьи, ученица одной брестских школ. — Вчера давали макароны с подливкой и салат. У тех, кто платит за питание, и тех, кто ест бесплатно, блюда одинаковые. Я вообще не помню, чтобы мы и они когда-то питались по-разному. Разве что чем старше мы становимся, тем меньше платников ходит в столовую. Сейчас из 24 их только трое, а бесплатников — шесть.
— А бесплатники обязательно должны ходить?
— Нет, но после четырех уроков я уже хочу есть, а впереди еще 2−3 занятия. Домой не скоро. Почему бы тогда не пообедать?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 сентября, посещая школу № 93 в Минске, президент потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково. Появилась информация, что специалисты уже прорабатывают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)