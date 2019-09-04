ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На улице Карла Маркса открылся кованый фонарь - подарок Бресту от дипломатов Казахстана

05.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

4 сентября у здания консульства Республики Казахстан в Бресте открыли декоративный фонарь, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию монумента «Байтерек», который установлен в столице Казахстана.

— Он отсылает к традициям и древним поверьям казахов, — сообщил консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев. Как гласит легенда, в бескрайней степи когда-то стоял огромный исполин, корни которого уходили глубоко в землю и соединялись там с прошлым, а ветви, достигавшие неба, соприкасались с будущим. И пока стоит такой исполин, жизнь продолжается. Брест, имеющий тысячелетнюю историю, славится еще как город фонарей. Поэтому мы решили заказать изготовление декоративного фонаря в виде нашего монумента «Байтерек». Его точную копию изготовила брестская компания «Арт Энвил».


Фото: Вечерний Брест
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию монумента «Байтерек», который установлен в столице Казахстана.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Едят отдельно, блюда разные». Родители рассказали о школьных обедах для льготников и платников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика