На улице Карла Маркса открылся кованый фонарь - подарок Бресту от дипломатов Казахстана

Источник материала: Tut.by

4 сентября у здания консульства Республики Казахстан в Бресте открыли декоративный фонарь, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию монумента «Байтерек», который установлен в столице Казахстана.

— Он отсылает к традициям и древним поверьям казахов, — сообщил консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев. Как гласит легенда, в бескрайней степи когда-то стоял огромный исполин, корни которого уходили глубоко в землю и соединялись там с прошлым, а ветви, достигавшие неба, соприкасались с будущим. И пока стоит такой исполин, жизнь продолжается. Брест, имеющий тысячелетнюю историю, славится еще как город фонарей. Поэтому мы решили заказать изготовление декоративного фонаря в виде нашего монумента «Байтерек». Его точную копию изготовила брестская компания «Арт Энвил».



Фото: Вечерний Брест