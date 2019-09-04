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На улице Карла Маркса открылся кованый фонарь - подарок Бресту от дипломатов Казахстана
05.09.2019 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 сентября у здания консульства Республики Казахстан в Бресте открыли декоративный фонарь,
Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию монумента «Байтерек», который установлен в столице Казахстана.
— Он отсылает к традициям и древним поверьям казахов, — сообщил консул Республики Казахстан в Бресте Эльдар Кунаев. Как гласит легенда, в бескрайней степи когда-то стоял огромный исполин, корни которого уходили глубоко в землю и соединялись там с прошлым, а ветви, достигавшие неба, соприкасались с будущим. И пока стоит такой исполин, жизнь продолжается. Брест, имеющий тысячелетнюю историю, славится еще как город фонарей. Поэтому мы решили заказать изготовление декоративного фонаря в виде нашего монумента «Байтерек». Его точную копию изготовила брестская компания «Арт Энвил».
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Новый арт-объект представляет собой уменьшенную копию монумента «Байтерек», который установлен в столице Казахстана.
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