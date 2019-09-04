В Гродно у студенток украли рюкзак с большой суммой денег - но воры сразу попались на глаза милиционеру

Источник материала: Tut.by

В Гродно у студенток из Шри-Ланки двое мужчин в одном из магазинов украли рюкзак с большой суммой денег. Правда, преступникам уйти далеко не удалось — на выходе их заметил милиционер в «гражданке» и задержал, сообщает МВД.

Рюкзак, где было 2,7 тысяч долларов США и 500 белорусских рублей, девушки оставили в камере хранения, однако ячейку на замок не закрыли.

В это же время в магазин зашли двое мужчин. Они увидели открытую ячейку и забрав рюкзак, направились к выходу. В это время рядом проходил сотрудник уголовного розыска в гражданской одежде. Мужчины были ему знакомы — ранее попадались милиции. Оперативник заметил на плече одного из них женский рюкзак и пошел за уходящими мужчинами. Догнав, попросил остановиться и показать, что находится в рюкзаке.

Для дальнейшего разбирательства мужчины были доставлены в отделение милиции. К этому времени потерпевшие еще не успели заявить о краже — они пришли в отделение милиции чуть позже. А здесь им уже передали похищенный рюкзак с деньгами.

В отношении 50-летнего жителя Гродно возбуждено уголовное дело по статье «Кража».