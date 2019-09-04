Министр объяснил, будут ли дети учиться 11 лет в школе, когда введут всеобщее среднее образование

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад министр образования Игорь Карпенко заявил, что в Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Значит ли это, что теперь дети должны будут обязаны учиться в школе все 11 лет?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам министра, разговоры о всеобщем среднем образовании ведутся уже два года. То, что человек обязательно должен его получить, не значит, что ему необходимо учиться в школе 11 классов. Нужные знания ему могут дать и в ПТУ, и в колледже.

— У нас сегодня все дети, которые поступают в профтех- или средние специальные учебные заведения, получают общее среднее образование, — пояснил Игорь Карпенко. — У нас фактически создана структура, и мы в ней живем. Мы это зафиксировали и будем реализовывать. Согласитесь, получив базовое образование, подросток сегодня не может выйти в самостоятельную жизнь. Во-первых, ему еще возраст не позволяет. Во-вторых, в силу возрастных ограничений он не может получить полноценную работу.

Норма о всеобщем среднем образовании содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый парламент, то есть его не примут раньше весны.

Если депутаты поддержат идею, ребята, которые закончили 9 классов, должны будут обязательно продолжать обучение. Сделать они это смогут в 10−11-х классах. А те, кто не хочет больше ходить в школу, должны будут подать документы в ПТУ или колледж.