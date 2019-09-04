Многодетным семьям Кировщины оказана помощь в подготовке детей к новому учебному году

Источник материала: Кировец





Как сообщила заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации и сопровождаемого проживания РЦСОН Татьяна Дашкевич, в рамках реализации подпрограммы «Семья и детство» к комплексу мероприятий по реализации в Кировском районе Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) предусмотрена выплата материальной помощи к учебному году в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

В августе 2019 года произведена выплата единовременной материальной помощи к 2019/2020 учебному году 239 семьям, воспитывающим троих и более детей, в которых воспитываются 456 школьников на сумму 31464,00 рубля. На каждого ребенка сумма составила 69,00 рублей.